籲家長盡快帶子女打針 再有染疫童患嘶吼症

一名2歲3個月大確診男童，出現嘶吼症及情況危殆，需要插喉供氧，現正在兒科深切治療部(PICU)留醫。近期3歲以下幼兒確診比例微升至1.8%，醫管局認為與社區確診增加有關，呼籲家長盡快帶小童接種新冠疫苗。至今有逾3,000名半歲至3歲幼童打針，政府已下調到校接種服務門檻至10人，盼鼓勵人數較少的幼稚園參與。

再有幼童染疫後需接受深切治療，一名本身健康良好的2歲3個月大男童，上周五發燒和出現感冒病徵，昨凌晨因呼吸急促和喘嗚往仁濟醫院求診，其後確診、CT值14.8，即病毒量很高，其後轉送瑪嘉烈醫院PICU留醫。他其後持續呼吸困難，出現嘶哮症，需要插喉治理。他和確診的5歲姐姐均未打針，確診父親則已接種疫苗。

籲家長留意幼童用力呼吸

醫管局總行政經理劉家獻表示，不同醫院的兒科醫生均指近期嘶吼症兒童有增加，形容有關病徵是較緊急的情況，如因氣管發炎導致入氣不足，而要很用力呼吸等，促請家長留意相關病徵。他又稱，未經治療的嘶哮症死亡風險高。

近兩周0至2歲兒童的確診比例，由1.5%輕微上升至1.8%，劉家獻認為與社區個案增加有關，幼童出街便有機會感染，或家人外出染疫後再傳染幼童。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，家中如有5歲或以下、70歲或以上等高危同住家人，他們染疫後容易變嚴重甚至死亡，加上小朋友或未打針，呼籲染疫人士不應認為病徵輕微及打齊針，而不入住社區隔離設施。至於目前在屯門醫院PICU留醫的5歲9個月大女童，情況仍然危殆。

政府月初下調打針年齡至6個月大，劉家獻呼籲幼童家長應把握時間，盡快帶子女打齊3針，盼4個月內完成接種以增強其保護力。負責接種計劃的公務員事務局長楊何蓓茵稱，過去兩周已有約3,000名幼童打針，政府仍與復必泰藥廠洽購兒童版，又對近日再有兒童重症感傷心和難過。她又稱，到校接種門檻已由30人降至10人，希望鼓勵人數較少的幼稚園或幼兒中心安排到校接種。

單日增近4900確診

本港昨增4,896宗確診，在197宗輸入個案中，有33人是抵港第四至七日在社區檢測中心確診，認為數字在預期內。另外，昨多4名患者離世，年齡介乎63至91歲。