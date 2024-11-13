籲工商界主動作為坐言起行 李家超感謝夏寶龍指路徑

港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳舉辦座談會，特區政府主要官員與29名工商界代表出席。特首李家超感謝夏寶龍為本港未來發展指明路徑和提出方向，重申工商界和企業家必須自身主動作為，坐言起行，一起成為積極的參與者和貢獻者，而非旁觀者或評論員。

李家超昨出席行政會議前表示，今次座談會主題十分明確，就是要以實際行動推動香港更好發展，又指夏寶龍提出4個重點和建設美好香港的6個需要，例如鞏固和提升香港傳統優勢、培育經濟增長新動能、堅定支持特區政府落實長遠發展規劃等。他感謝夏寶龍為香港指明方向，指出特區政府會切實履行當家人職責，並提到港府制訂政策、落實工作和搭台寫好發展劇本，「演好呢部戲要靠社會各界，主角更加係工商界及企業家。」