籲工商界主動作為坐言起行 李家超感謝夏寶龍指路徑

港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳舉辦座談會，特區政府主要官員與29名工商界代表出席。特首李家超感謝夏寶龍為本港未來發展指明路徑和提出方向，重申工商界和企業家必須自身主動作為，坐言起行，一起成為積極的參與者和貢獻者，而非旁觀者或評論員。
李家超昨出席行政會議前表示，今次座談會主題十分明確，就是要以實際行動推動香港更好發展，又指夏寶龍提出4個重點和建設美好香港的6個需要，例如鞏固和提升香港傳統優勢、培育經濟增長新動能、堅定支持特區政府落實長遠發展規劃等。他感謝夏寶龍為香港指明方向，指出特區政府會切實履行當家人職責，並提到港府制訂政策、落實工作和搭台寫好發展劇本，「演好呢部戲要靠社會各界，主角更加係工商界及企業家。」
企業家貢獻視乎有多愛香港
被問到北京發出的指示會否違反自由市場原則和損害商業聲譽，李家超認為企業家可以自行決定發揮多大作用，關鍵是有多愛香港這個地方和認為應該貢獻多少。他相信很多企業家都愛國愛港，又指他們都應該細心研究國家主席習近平給寧波企業家回信當中，提及的寧波先輩企業家精神，學到多少就要每一位企業家心領神會。
就夏寶龍提出用實際行動支持特區整體長遠發展，李家超指這涉及很多範疇，例如不久後會在北部都會區推出「片區開發」計劃，批出較大片土地予企業或組織，更早和更自由地推展北都發展，政府亦會因而減少財政壓力。
今啟程往秘魯出席APEC
另外，李家超今日凌晨啟程前往秘魯，出席在利馬舉行的亞太區經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議及相關活動，為他上任以來首次出訪南美洲，其間會與其他經濟體領導人舉行雙邊會談。