籲捐助「家徒四壁」公屋戶 網民質疑鋪靚地板用精油 曙光計劃刪帖文

非牟利慈善機構「曙光計劃」透過回收二手家具，經過翻新清潔後轉贈給有需要人士。機構近日於社交平台發文，指收到社工轉介個案，求助人自去年手術後失去工作能力，妻子亦患上抑鬱症，加上2名年幼子女，一家4口半年前獲分配公屋單位，至今無力添置床具及熱水爐等，一家四口每晚睡地蓆及沖凍水涼，形容是「家徒四壁」。 一家四口 事主術後失工作能力 機構希望公眾捐款資助二手傢俬，帖文相片附有「捐款方法」，惟相關帖文引爆極大爭議，有網民質疑單位光猛寬敞，地板仲識「反光」，屋企又有大批香薰精油，懷疑求助人是否值得幫，帖文今日(13日)早上經已全刪除。

網民批「大過好多香港人屋企」 帖文附有4張照片見到求助家庭「家徒四壁」情況，惟相片引起瘋傳，可見單位除舖上光滑雲石地板外，沒有任何房間間格或大型傢俬，只有1張圓枱和層架櫃，地板放了2張地蓆，見到2名幼童坐着，圓枱上見到一排多支疑似精油。網民看後質疑「個廳咁x大都叫『家徒四壁』」、「大過好多香港人屋企」、「間屋好大好通風又光猛，環境好過我好多，好羨慕」，有人研究求助人家中物件，質問為何有錢鋪雲石地板及買精油，懷疑求助人是否值得幫，「個雲石地板靚到」、「地板蠟蠟靚、小朋友睇英文書、又有平版電腦用，竟然窮到要瞓地下」、「其實佢只係無床，佢已有電視櫃」。但有網民認物品可能是他人所贈，「唔好鬧住，都未知係咪人哋捐出嚟」。

曙光計劃主席嘆網民乏同理心 曙光計劃主席何峻維接受傳媒查詢時表示，相關個案及照片由社工轉介和拍攝，相信對方專業判斷，社工形容受助人「家徒四壁」，故直接套用其說法，而單位現場也的確無傢俬可言，未料照片拍到屋內物品被放大檢視引起爭議。他指該家庭原居旺角劏房，今年才上樓，受助人身體去年出問題，與妻子均無法工作，其兒子也有健康問題，故家庭陷困境，現已物色了一部份傢俬。他坦言看過網上言論後「好委屈」、「好無奈」、「無諗過幫人要畀人鬧」，部分網上言論令人覺得港人缺乏「同理心」，認為是網民將「公屋」和「新移民」問題放大，並強調該個案求助人是想要轉贈傢俬而非要捐款，呼籲捐款是用於請人運輸搬拆安裝，惟相關帖文已於今日(13日)早上經已刪除。