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2023-10-27 04:30:57
日報

籲毋須執著某一年盈餘財赤 陳茂波預告今年赤字增加

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財赤 陳茂波

陳茂波(左)表示，政府暫無意增加薪俸稅或利得稅，旁為財經事務及庫務局長許正宇。(李睿哲攝)

新一份施政報告提出興建多項大型運輸基建和減稅措施，外界關注港府是否有足夠「財力」。財政司長陳茂波承認，今年赤字會較年初財政預算案的估算高，但強調本港經濟環境易隨外圍波動，只要經濟周期內保持平穩，便毋須執著於某一年的盈餘或赤字，又說未有計劃增加薪俸稅或利得稅等稅項。

前日發表的施政報告，涉及興建多項大型基建、土地發展，以及減稅、注資等措施，另成立大型發展項目融資架構等。就本港今年赤字會否因而擴大時，陳茂波承認因印花稅和賣地收入下降，加上今年施政報告措施涉及每年經常性開支約數十億元，預計赤字將較年初財政預算案所估算的高，而大型發展項目則會個別進行融資。

政府暫無意加稅

不過，陳茂波認為大家應以長遠角度看財赤，即從經濟周期去看財赤或盈餘，而非按年度去看。他解釋，香港是一個很小的全開放經濟體，稅收隨經濟環境波動，因此財政只要在經濟周期內保持平穩，便毋須執著於某一年的盈餘或赤字。

至於新政策當中哪個需要最多支出，他表示難以具體估算，但提出若出生率上升使新生嬰兒資助開支大增，也是一件好事，又說若能引進更多企業來港發展，經濟發展好便會向政府交稅，而港府目前亦無意上調薪俸稅或利得稅等任何稅項。

日均訪港人次增至11.3萬

陳茂波又表示，訪港旅客人次今年第三季已升至平均每日11.3萬人次，約為2018年同期的65%，8月酒店入住率亦上升至接近九成。他指，本港今年上半年在訪港旅遊業和私人消費帶動下，經濟按年增長2.2%，第三季亦有增長但較預期慢。

施政報告同時提出將股票印花稅還原至前年水平，陳茂波稱是相關主要官員經過綜合考慮平衡而作出的集體決定，「大部分人都希望獲利，但經濟環境如何，不止看香港市場，歐美、內地對香港也有影響，政局也會影響資金流向。」

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