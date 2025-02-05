籲減薪俸稅累進稅率 稅務學會倡豁免首置從價印花稅

新一份《財政預算案》將於月底發表，政府預計本年度財政赤字約少於千億元。財政司長陳茂波日前已表示有需要加大力度開源節流，並研究調整2元乘車優惠。面對政府巨額財赤，坊間不同政黨、組織或團體連日均向政府提出意見，包括倡議公務員凍薪等節流措施，而香港稅務學會則建議調低薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率，從17%降至16%，以及豁免徵收首次置業買家購買住宅物業的從價印花稅等，以協助中產人士，以及推更多措施吸引海外資金企業來港，以推動經濟多元發展。

稅務學會就預算案提出不同建議，包括將薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率從17%降至16%，以減輕中產人士的稅務負擔，同時可針對年收入逾500萬元以上人士標準稅率從16%提高至17%，採取能者多付大原則，但認為改善財赤幫助有限。學會亦建議豁免徵收首次置業從價印花稅，並須制定相關條例，包括住宅物業的市值不高於650萬元；若在3年內出售物業，買家須繳付已獲豁免的從價印花稅，以及提高居所貸款利息及住宅租金的扣除上限等，以進一步减輕市民因居住成本高企而造成的經濟負擔。

石詠文

籲推措施吸引企業來港落戶 另外，學會建議政府應把握新興市場的機遇，促進重要戰略行業發展，包括飛機租賃和電子商貿等，同時以稅務為誘因吸引海外投資者來港，製造有利的營商環境刺激經濟，從而增加政府收入。學會會長石詠文指出，全球經濟動盪，充滿不確定，現時並非開徵新稅種的好時機，不建議開徵消費稅。學會指出，本港已數十年沒有全面檢討稅務條例，加上狹窄的稅基長期以來都是香港現行稅制的一個顯著特徵，導致政府收入不穩定，呼籲當局應探討擴闊稅基並減低財政收入的波動性。

前運輸及房屋局長張炳良昨在報章撰文指，本港正面臨結構性財赤，政府須重建財政紀律，呼籲高官與議員率先與民共渡時艱，但不應一刀切縮減社會服務及投資，或公務員及公共機構減薪，因會怨氣四起，亦影響整體消費，不利經濟復甦，建議公務員凍薪、精簡架構及程序，減少營商負擔。