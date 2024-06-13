端午節長假結束，環保團體綠領行動早前於社交平台發文，籲市民食粽後可保留竹葉，「洗返乾淨吹乾就可以循環再用，下年再包過粽又得」，惟被大批網民炮轟未有考慮過食物安全問題，及後綠領行動於帖文刪去「下年再包過粽又得」字眼。 綠領行動昨日(12日)再出新帖文，稱「小編喺度同大家講聲唔好意思，早兩日端午節嗰篇提議重用粽葉嘅帖文，引起咗坊間好大反應，已經收到大家意見」，綠領行動表示，「出帖文之前諗得唔夠全面，忽略咗重用粽葉嘅可行性同衛生問題，明白大家覺得我有啲離地，真係對唔住！」，強調初衷是希望過一個更環保的端午節，減少浪費，「下次會再認真啲諗過先出帖文，保證會貼地實用！」

綠領行動發文稱「端午節長假期勿忘環保」，問市民有否選擇素粽，「既可以食少啲肉健康啲，又可以減少碳排，今年未試的話下年不妨一試。但食完粽之後，塊竹葉去咗邊呢？唔係就咁抌落垃圾桶掛....其實洗返乾淨吹乾就可以循環再用，下年再包過粽又得，大家可以盡情發揮創意小宇宙。」 惟帖文一出即引來網民炮轟，「唔該小編一年後用返啲洗乾淨嘅粽葉包糭，再食比我地睇」、「請你哋先試一次，一個月update一次準備重用嘅粽葉嘅保存狀況，明年端午再用其包了環保粽後再吃下。我才有信心考慮一試」、「去完廁所啲廁紙都記得曬乾再用呀！」、「粽葉經過包裹加熱之後會變脆，唔可以再用，只可以當廚餘處理，不如話唔食粽最環保」、『餐廳：「收到，我試吓咁同啲客講先。」』、「喂，我好多粽葉，洗返乾淨送去你哋辦公室，你哋下年包粽俾自己食」、「粽葉蒸完都變黃變軟變爛啦，更唔好講重用生癌嗰啲，放喺度都會發霉下次包都食死人啦，當住我哋面前食二手粽先講啦」、「有冇考慮過食物安全嘅問題呢？」、「你哋個office 、各位成員嘅屋企部冷氣掉咗未？」