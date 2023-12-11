米埔自然護理區綠翅鴨屍疑驗出H5禽流感

漁農自然護理署（漁護署）發言人今日（11日）表示，一隻在米埔自然護理區撿走的綠翅鴨屍體懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試。該隻雀鳥屍體日前在護理區撿走。綠翅鴨是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。漁護署會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會提醒雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。

發言人指，港大公共衞生學院研究團隊定期進入護理區收集樣本以監測禽流感，團隊於上周三（6日）亦在一批環境樣本當中一個鳥糞樣本，確認驗出帶有H5N1高致病性禽流感病毒；發現雀屍地點的三公里範圍內沒有雞場，護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施。護理區入口設有消毒藥水地墊，供訪客消毒鞋底。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

食環署會持續監察家禽零售店

發言人提醒市民，應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手；市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。食物環境衞生署（食環署）會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生。

衞生署則會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。漁護署、食環署、海關和警方會致力堵截非法進口禽鳥活動，減低未經檢驗和檢疫的進口禽鳥帶來禽流感爆發的風險。