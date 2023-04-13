米芝蓮必比登推介 港65間食肆入選 6間首入圍半數主打街頭小食

全球知名美食指南米芝蓮指南每年均會發表年度「報告」，一眾老饕引頸以待。《香港澳門米芝蓮指南 2023》下周發表前夕，昨率先公布必比登推介名單，今年本港有65間食肆入選；當中6間首次入圍，半數是主打街頭小食的食店。有店主對「上榜」感驚喜，透露店舖之前主打外賣，復常後生意額雖略有下滑，但認為餐飲業市道有待觀察，亦不擔心業主會因店舖知名度提高而加租。

位於太子柏樹街的「兩姊妹涼皮有限公司」是3間「全新上榜」的街頭小食店之一，晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，而入選必比登推介。當中招牌兩姊妹涼皮一碗僅29元。店主Emma表示，對入選感驚喜，笑指是透過朋友的恭賀電話才得知上榜。她說：「以為比較高檔嘅餐廳先會上米芝蓮，冇諗過自己淨係做外賣生意都會入選。」 對於曾有米芝蓮食店因生意好而被加租，Emma指過往業主曾於店舖經營困難時減低租金，認為業主有人情味，保持正面態度。她又透露，店舖主打外賣，復常後生意額略減，相信與港人重拾堂食習慣、減少外賣有關，但認為市道有待觀察，「仲有一段時間要捱，再視乎港人或旅客的消費模式」。

另一間新上榜小食店是位於佐敦文苑街「西關老祖」，全店亦只有一個座位，主打外賣懷舊及創新小食，如手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉粽等，當中西關瀨粉只售25元。主廚YC相信上榜原因與自家獨特味道有關，自製的西關瀨粉跟隨傳統製作方法，較有懷舊味道，「質地」亦較市面上「叉燒瀨」的東莞瀨粉軟糯。 首次光顧的街坊梁先生坦言，居於附近，但一直未曾試嘗，昨日知悉該店入選米芝蓮，便慕名而來。他認為此店的瀨粉「有咬口」，味道很好，價錢合宜，之後會再光顧。

船記於 2021年開業，今年入選必比登推介。(李睿哲攝)