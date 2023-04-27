米芝蓮指南香港澳門2023出爐 新星級餐廳8間新入選5獲晉升

繼上兩周必比登推介率先曝光，整份《香港澳門米芝蓮指南 2023》昨出爐，206間香港餐廳及44間澳門餐廳上榜。香港一至三星餐廳中有8間新入選，5間更上一層樓獲晉升，但連續14年奪得米芝蓮三星中菜餐廳龍景軒今年降級至二星。另外，63間米芝蓮入選餐廳中，有23間屬新入選，7間屬售賣街頭小食。有今年獲晉升至一星餐廳指，相信會吸引更多遊客光顧，但未來仍會以本地客為先。

米芝蓮入選餐廳中不乏平民美食，當中7間新入選屬街頭小食店，包括位於土瓜灣的魚蛋佬和傳統中式糖水舖浩記甜品、深受歡迎的廟街牛什、紅磡雞蛋仔等。

香港今年的三星餐餐維持7間，當中一間提供創新美食的Ta Vie(旅)獲晉升，中菜餐廳龍景軒今年降級至二星。而二星餐廳維持13間，兩間新入選，一間獲晉升。一星有58間，6間新入選，3間獲晉升。

晉升一星的「隱世」西餐Neighborhood主理人David Lai指，對獲獎感驚喜，相信「摘星」會吸引遊客光顧，未來仍會以本地客為先，強調為熟客帶來驚喜是最大滿足。首度入選米芝蓮一星餐廳、座落於香港四季酒店的意大利餐廳Noi的名廚 Paulo Airaudo及主廚Luigi Triano表示對獲米芝蓮殊榮感到榮幸及自豪，會繼續以最一流的食材炮製當代意大利菜。