粉嶺公路撞車起火 6司機涉非法賽車被捕

兩輛私家車周日(26日)深夜在粉嶺公路行駛並相撞，其中一車陷火海，事後兩司機棄車逃去。有車Cam錄得整個過程，並在網上瘋傳；警方於周一至昨日共拘捕6名男子(23至40歲)，涉非法賽車、危險駕駛及交通意外後不顧而去等罪名，其中一人除涉非法賽車、交通意外不顧而去等，更涉誤導警務人員，昨在粉嶺裁判法院提堂。其餘5名被捕男子正被扣查。

事發於周日晚上11時，有行車記錄儀拍攝到數輛私家車在粉嶺公路疑似高速行駛，其中一車爬頭時疑失控，尾隨私家車則收掣不及，兩車相撞，有車隨即起火。新界北總區交通意外調查及支援組警司林志源昨稱，2名涉案司機事發後棄車逃去，其中一輛涉事私家車起火焚毀，另一車被棄現場，警員到場時兩車司機已不顧而去，其後一名男子於報案稱私家車被盜，而其私家車卻涉及粉嶺公路交通意外。6名被捕男子部分有危險駕駛、不小心駕駛及超速紀錄等案底；他們經網上社交媒體的「車友」群組，相約當晚在元朗牛潭尾聚會，非法賽車屬即興，沿路高速行駛、互相追逐，飛馳14公里至粉嶺公路發生意外。初步相信不涉及賭博成分。

6輛涉案車輛被扣查，屬同一品牌，警方會檢驗是否涉非法改裝，強調會透過嚴厲交通執法行動以保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識，籲市民勿以身試法。