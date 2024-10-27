粉嶺小販遇食環署爆衝突　擸鐮刀指嚇執法人員：我唔斬你幾個…… (有片)

警方指，昨日上午10時48分接獲食環署人員在聯和墟和滿街近聯安街位置報案，指票控小販時遇上有人不合作。一名譚姓64歲女小販之後稱執貨期間弄傷手腕和手指，要求救護車送院治理。

粉嶺有小販與食環署職員發生衝突，其間有人手持鐮刀阻止食環署職員拿取貸品，並揚言「我唔斬你幾個，我跟你……」，雙方氣氛一度緊張。食環署表示，行動中人員拘捕一名涉嫌無牌販賣的女子，並檢取其貨物和工具，至於行動期間有人手持鐮刀阻礙人員執法，案件已交由警方調查及跟進，又指人員當時已開啟個人隨身攝錄機拍攝過程，以協助調查。

男子向食環署否認屬貨主

網上流傳一段長3分15秒的短片，顯示聯和墟街市及熟食中心外有5名食環署執法人員包圍一名女子，其中一人更試圖取去女子手上的一箱未熟香蕉。未幾，一名男子衝出試圖阻止食環署人員，有關人員當刻便高呼「開機，開機」，即打開隨身攝錄機。雙方及後繼續衝突，其時該男子拾起一把鐮刀，有食環署職員便一邊拉着該女子，一邊喝斥他「放低武器」。

雙方之後繼續爭持不下，有食環署人員呼籲男子「你放低把嘢呀，唔好咁樣」，又形容他「成日都係咁」。對方回應稱「想點咪想點囉」、「你夠膽嚟吖，我唔斬你幾個，我跟你……」食環署人員之後繼續與男子高聲爭吵，問及「啲嘢係咪你㗎」，獲男子否認後便稱「咁你行開啦」、「斬我哋？你講乜嘢呀？成日喺度擺！」

有職員以身遮擋市民拍攝

兩邊最後就取走貨物與否對峙，片段至此結束。在上傳者拍攝期間，有食環署人員向附近圍觀市民稱「唔好圍觀喇，繼續向前行、繼續向前行，食環署做嘢姐」，更有一名女職員以身遮擋鏡頭，惟她及後亦站在一旁拍攝紀錄。

食環署回覆《am730》查詢指，事發於昨日上午約10時30分，食環署小販事務隊當時在和滿街及聯安街進行打擊無牌小販行動，行動中拘捕一名涉嫌無牌販賣的女子，並檢取其貨物和工具，她報稱手部受傷，被送往北區醫院就醫。對於行動期間有一名男子手持鐮刀阻礙人員執法，署方指案件已交由警方調查及跟進，又稱食環署人員在處理事件時，已開啟個人隨身攝錄機拍攝過程，以協助調查。

食環署：市民應尊重執行職務公職人員

對於有人員執行職務時受恐嚇，食環署發言人嚴正聲明，前線人員執法時受侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可接受，署方會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為。發言人並重申，襲擊執法人員或妨礙公職人員執行職務均屬違法行為，須負上法律責任，市民應尊重執行職務的公職人員，與他們充分合作。