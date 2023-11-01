粉嶺持刀男被圍毆 跪地求饒：有眼不識泰山 警拘3漢

該段長3分鐘的影片，一開始已見到事主倒臥馬路中心，被大漢一方按壓在地指罵「擸咩刀呀？有刀係咪呀？」期間掌摑及拳打腳踢。倒地男趁對方暫時停手，自行坐起雙手合十不停道歉，稱「知道、知道」、「唔好意思，係我唔啱，小弟錯喇」、「有眼不識泰山」。

網上流傳影片顯示粉嶺聯興街深夜發生襲擊案，3名男子圍毆一名男子，包括拳打腳踢事主頭部，更有人用鐵通及牛肉刀拍打事主。事主跪地求饒，多次稱「係我唔啱，各位大佬，唔好意思呀，有眼不識泰山」，有目擊者指捱打男疑持刀赴酒吧企圖襲擊另外3名男子，未料斬人不成反被圍毆。

其間疑有旁觀者勸阻，圍毆倒地男的大漢隨即轉身大叫：「佢攞刀呀！」大漢一方及後有人手持鐵通襲擊事主，及取出一把牛肉刀向其指嚇，其後把刀掉於地上，另有人以拾起波鞋用力打其頭部，繼續作輪流襲擊。最終事主雙手合十後離開，大漢一方亦散去，拍片者期間有報案求助。

不排除更多人被捕

警方表示，10月16日凌晨約3時接獲報案，指有一名手持牛肉刀的男子在上水聯興街被3名男子用手襲擊，其後其中一名施襲男子登上一輛私家車逃去；而另外兩名施襲男子及被襲男子分別自行離去。

案件交由大埔警區反三合會行動組第一隊跟進，人員經深入調查及情報分析後，於10月16日在上水拘捕兩名分別姓曾及姓蘇的20歲男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」。及後於10月23日在深水埗拘捕一名25歲姓劉男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」。三人已獲准保釋候查，須於本月中至下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。