熱門搜尋:
取消黑碼 雙11 埼玉縣 Apple 冰上火花 以巴衝突 金球獎 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-01 10:31:26

粉嶺持刀男被圍毆 跪地求饒：有眼不識泰山 警拘3漢

分享：
有目擊者指捱打男疑持刀赴酒吧企圖襲擊另外3名男子，未料斬人不成反被圍毆。

有目擊者指捱打男疑持刀赴酒吧企圖襲擊另外3名男子，未料斬人不成反被圍毆。

網上流傳影片顯示粉嶺聯興街深夜發生襲擊案，3名男子圍毆一名男子，包括拳打腳踢事主頭部，更有人用鐵通及牛肉刀拍打事主。事主跪地求饒，多次稱「係我唔啱，各位大佬，唔好意思呀，有眼不識泰山」，有目擊者指捱打男疑持刀赴酒吧企圖襲擊另外3名男子，未料斬人不成反被圍毆。

該段長3分鐘的影片，一開始已見到事主倒臥馬路中心，被大漢一方按壓在地指罵「擸咩刀呀？有刀係咪呀？」期間掌摑及拳打腳踢。倒地男趁對方暫時停手，自行坐起雙手合十不停道歉，稱「知道、知道」、「唔好意思，係我唔啱，小弟錯喇」、「有眼不識泰山」。

事主倒臥馬路中心，被大漢一方按壓在地指罵「擸咩刀呀？有刀係咪呀？」，期間掌摑及拳打腳踢。 事主倒臥馬路中心，被大漢一方按壓在地指罵「擸咩刀呀？有刀係咪呀？」，期間掌摑及拳打腳踢。 事主倒臥馬路中心，被大漢一方按壓在地指罵「擸咩刀呀？有刀係咪呀？」，期間掌摑及拳打腳踢。 倒地男趁對方暫時停手，自行坐起雙手合十不停道歉，稱「知道、知道」、「唔好意思，係我唔啱，小弟錯喇」、「有眼不識泰山」。 大漢一方及後有人手持鐵通襲擊事主 大漢一方取出一把牛肉刀向其指嚇，其後把刀掉於地上 大漢一方繼續作輪流襲擊 有目擊者指捱打男疑持刀赴酒吧企圖襲擊另外3名男子，未料斬人不成反被圍毆。 最終事主雙手合十後離開，大漢一方亦散去，拍片者期間有報案求助。

其間疑有旁觀者勸阻，圍毆倒地男的大漢隨即轉身大叫：「佢攞刀呀！」大漢一方及後有人手持鐵通襲擊事主，及取出一把牛肉刀向其指嚇，其後把刀掉於地上，另有人以拾起波鞋用力打其頭部，繼續作輪流襲擊。最終事主雙手合十後離開，大漢一方亦散去，拍片者期間有報案求助。

不排除更多人被捕

警方表示，1016日凌晨約3時接獲報案，指有一名手持牛肉刀的男子在上水聯興街被3名男子用手襲擊，其後其中一名施襲男子登上一輛私家車逃去；而另外兩名施襲男子及被襲男子分別自行離去。

案件交由大埔警區反三合會行動組第一隊跟進，人員經深入調查及情報分析後，於1016日在上水拘捕兩名分別姓曾及姓蘇的20歲男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」。及後於1023日在深水埗拘捕一名25歲姓劉男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」。三人已獲准保釋候查，須於本月中至下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受