粉嶺男工做棚架工程時墮下 送院搶救後不治 勞工處發暫時停工通知書

粉嶺發生奪命工業意外。 今日（6日）下午近3時，一名60多歲男工於粉嶺安全街6號基利士工業大廈進行外牆棚架工程期間，疑從5至6樓高的位置墮下，倒卧地上。警方和救援人員接報後趕至現場，男工已經陷入昏迷，救護員急將他送往北區醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查意外原因，暫時將案件列作「工業意外」跟進。工權會表示，對事故感難過，死者姓唐，62歲，男性；成員已分別趕赴醫院嘗試向家屬提供緊急支援，並到現場視察及了解情況。

已發暫時停工通知書 勞工處表示高度關注意外、十分難過，並對其家屬致以深切慰問。發言人說，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查；處方已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用有關竹棚架，直至我們信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。