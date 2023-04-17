粉嶺稻香酒樓冧天花　壓中餐枱嚇親茶客　屋宇署發出勘測令 (有片)

【22:42更新：屋宇署已發出勘測令】

再有塌天花事件發生！今日(17日)早上約9時，粉嶺一鳴路15號碧湖商場的稻香酒樓，一幅15米乘4米的假天花突然塌下，嚇得在場茶客立即急步離開座位，埋單離開。據悉沒有人受傷。從網上片段可見，茶客大部分為長者或中年人士，有男子不斷大呼「走喇走喇！」，部分人以手機拍攝，有職員慌忙叫人離開。

而塌下的假天花壓住枱櫈，被壓住的餐枱枱面還有杯碗未執拾，不排除當時有人正在飲茶。而塌下的假天花位置露出大量電線，和光管，地面有石屎碎，最大一塊約30厘米乘30厘米。