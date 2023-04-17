粉嶺稻香酒樓冧天花　壓中餐枱嚇親茶客　屋宇署發出勘測令 (有片)

【22:42更新：屋宇署已發出勘測令】
再有塌天花事件發生！今日(17日)早上約9時，粉嶺一鳴路15號碧湖商場的稻香酒樓，一幅15米乘4米的假天花突然塌下，嚇得在場茶客立即急步離開座位，埋單離開。據悉沒有人受傷。從網上片段可見，茶客大部分為長者或中年人士，有男子不斷大呼「走喇走喇！」，部分人以手機拍攝，有職員慌忙叫人離開。
而塌下的假天花壓住枱櫈，被壓住的餐枱枱面還有杯碗未執拾，不排除當時有人正在飲茶。而塌下的假天花位置露出大量電線，和光管，地面有石屎碎，最大一塊約30厘米乘30厘米。
酒樓現已暫停營業
酒樓隨即協助食客離開並拉起圍板，貼告示稱今天暫停營業，並管理層派代表了解情況。警方及消防接報到場，封鎖調查。現場所見，假天花塌下露出電線和光管，地面有石屎碎，最大一塊約30厘米乘30厘米。
屋宇署發言人今日表示，將根據《建築物條例》向業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測該石屎樓板，並提交勘測報告及修葺方案。署方今日曾派員到場視察，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，已即時要求業主代表和物業管理公司採取補救行動。發言人續稱，有關物業管理公司已圍封涉事範圍，酒樓亦已暫停營業，署方會繼續密切跟進此個案，確保有關勘測令獲得適當跟進。