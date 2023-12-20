粉嶺街市一肉店涉用冷藏肉冒新鮮肉 食環署展開取消牌照程序

食環署今日(20日)於北區向一間懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取行動；檢獲約250公斤懷疑冷藏牛肉，已即時封存作進一步調查，並已抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測。如有足夠證據，署方將提出檢控。該店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。

食環署人員亦就該新鮮糧食店處所及設備不潔、未有妥善保護食物免受污染，以及未有批簽而售賣羊肉，向該新鮮糧食店負責人提出檢控。此外，食環署人員亦就該新鮮糧食店負責人未能提供送貨單供查核而違反相關持牌條件，以及在處所內發現昆蟲發出口頭警告。