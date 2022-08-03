粉嶺軍地北村三級火大致救熄  消防火場發現一具燒焦屍體 (更新)

【17:30更新】粉嶺軍地北村今日(3日)上午5時14分發生火警，並於上午6時50分升為三級。火勢於上午10時受到包圍，於下午1時受到控制，並於下午4時30分大致被救熄。消防員曾動用3條喉及3隊煙帽隊灌救，消防員於火警現場發現一具燒焦屍體。火警中一人受傷，送往北區醫院治理。

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【14:10更新】警方聯同消防舉行簡報會，指粉嶺軍地北村貨倉的火警，於下午一時受到控制，但暫時現場仍有濃煙及火，消防員正動用三條喉及三隊煙帽隊灌救，滅火時間尚待公布及評估。另外，警方於火警現場發現的一具燒焦屍體為貨倉職員。

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【12:56更新】粉嶺軍地北村今日上午5時14分發生火警，並於上午6時50分升為三級。火勢於上午10時受到包圍。消防員正動用三條喉及三隊煙帽隊灌救。消防員於火警現場發現一具燒焦屍體。

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【12:00更新】粉嶺一個貨倉發生三級火警，消防到場撲救，初步無人受傷。網上片段可見，起火的貨倉火勢猛烈，濃煙席捲半空。消防在早上約10時40分將火救熄。據報道，火場發現一具屍體。

消防出動兩條喉兩隊煙帽隊灌救

消防處指，粉嶺軍地北村今日(3日)上午5時14分發生火警，並於上午6時50分升為三級。消防人員正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。消防處在7時半發出火警特別通知，指如果市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。