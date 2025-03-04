粉嶺高爾夫球賽周五起舉行　北區實施特別交通安排

警方將於周五(7日)至周日(9日)在北區實施人流安全管理措施及特別交通安排，以配合在粉嶺高爾夫球場舉行的賽事。
甲、人流安全管理措施
預計屆時有大批市民入場觀看比賽，警方將於粉嶺高爾夫球場一帶實施人潮管制。警方呼籲市民保持忍讓及遵從現場警務人員的指示，密切留意指示牌及廣播。
乙、特別交通安排
交通改道
因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的上午實施：
- 沿粉嶺公路西行的車輛不准經9號出口駛入上水迴旋處，公共服務車輛除外；
- 沿保健路西行的車輛不准左轉入粉錦公路南行；
- 沿青山公路－古洞段東行的車輛不准右轉入粉錦公路南行；及
- 沿寶石湖路南行轉入上水迴旋處的車輛不准駛入粉錦公路南行，公共服務車輛除外。
上述車輛須經上水迴旋處沿粉嶺公路西行駛往白石凹後掉頭，並沿粉嶺公路東行駛往上水迴旋處方向，再按指示經9號出口進入上水迴旋處往粉錦公路南行。沿粉錦公路北行的車輛不准右轉入位於粉嶺高爾夫球場「舊場」的公眾停車場及保健路。
因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的下午實施：
- 沿粉錦公路北行的車輛須右轉入保健路。
禁止停車及上落客
粉嶺高爾夫球場及其停車場出入口設有雙黃線，加上該處一帶道路狹窄，為確保路面暢通，粉錦公路近高球場將禁止停車及上落客。前往賽事場地的乘客須於保健路下車。
活動主辦單位將提供穿梭巴士服務及指定停車位，詳情請參閱活動網頁。賽事舉行期間，所有違例停泊車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。警方呼籲駕駛人士於賽事舉行期間，避免使用粉錦公路近粉嶺高爾夫球場一帶道路。警方會視乎當時的交通及人潮情況實施特別安排，市民應遵從現場警務人員指示。