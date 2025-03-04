粉嶺高爾夫球賽周五起舉行　北區實施特別交通安排

新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌及上水分區署理助理指揮官(行動)曾偉輝。(吳康琦攝)

預計屆時有大批市民入場觀看比賽，警方將於粉嶺高爾夫球場一帶實施人潮管制。警方呼籲市民保持忍讓及遵從現場警務人員的指示，密切留意指示牌及廣播。

警方將於周五(7日)至周日(9日)在北區實施人流安全管理措施及特別交通安排，以配合在粉嶺高爾夫球場舉行的賽事。

乙、特別交通安排

交通改道

因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的上午實施：

沿粉嶺公路西行的車輛不准經 9 號出口駛入上水迴旋處，公共服務車輛除外；

沿保健路西行的車輛不准左轉入粉錦公路南行；

沿青山公路－古洞段東行的車輛不准右轉入粉錦公路南行；及

沿寶石湖路南行轉入上水迴旋處的車輛不准駛入粉錦公路南行，公共服務車輛除外。

上述車輛須經上水迴旋處沿粉嶺公路西行駛往白石凹後掉頭，並沿粉嶺公路東行駛往上水迴旋處方向，再按指示經9號出口進入上水迴旋處往粉錦公路南行。沿粉錦公路北行的車輛不准右轉入位於粉嶺高爾夫球場「舊場」的公眾停車場及保健路。

因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的下午實施：