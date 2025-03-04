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2025-03-04 15:53:55

粉嶺高爾夫球賽周五起舉行　北區實施特別交通安排

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新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌及上水分區署理助理指揮官(行動)曾偉輝。(吳康琦攝)

新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌及上水分區署理助理指揮官(行動)曾偉輝。(吳康琦攝)

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警方將於周五(7)至周日(9)在北區實施人流安全管理措施及特別交通安排，以配合在粉嶺高爾夫球場舉行的賽事。

甲、人流安全管理措施

預計屆時有大批市民入場觀看比賽，警方將於粉嶺高爾夫球場一帶實施人潮管制。警方呼籲市民保持忍讓及遵從現場警務人員的指示，密切留意指示牌及廣播。

乙、特別交通安排

交通改道

因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的上午實施：

  • 沿粉嶺公路西行的車輛不准經9號出口駛入上水迴旋處，公共服務車輛除外；
  • 沿保健路西行的車輛不准左轉入粉錦公路南行；
  • 沿青山公路－古洞段東行的車輛不准右轉入粉錦公路南行；及
  • 沿寶石湖路南行轉入上水迴旋處的車輛不准駛入粉錦公路南行，公共服務車輛除外。

上述車輛須經上水迴旋處沿粉嶺公路西行駛往白石凹後掉頭，並沿粉嶺公路東行駛往上水迴旋處方向，再按指示經9號出口進入上水迴旋處往粉錦公路南行。沿粉錦公路北行的車輛不准右轉入位於粉嶺高爾夫球場「舊場」的公眾停車場及保健路。

因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的下午實施：

  • 沿粉錦公路北行的車輛須右轉入保健路。
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上水分區署理助理指揮官(行動)曾偉輝。(吳康琦攝) 新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌。(吳康琦攝) 新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌及上水分區署理助理指揮官(行動)曾偉輝。(吳康琦攝)
特別交通安排。(政府新聞處)

特別交通安排。(政府新聞處)

禁止停車及上落客

粉嶺高爾夫球場及其停車場出入口設有雙黃線，加上該處一帶道路狹窄，為確保路面暢通，粉錦公路近高球場將禁止停車及上落客。前往賽事場地的乘客須於保健路下車。

活動主辦單位將提供穿梭巴士服務及指定停車位，詳情請參閱活動網頁。賽事舉行期間，所有違例停泊車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。警方呼籲駕駛人士於賽事舉行期間，避免使用粉錦公路近粉嶺高爾夫球場一帶道路。警方會視乎當時的交通及人潮情況實施特別安排，市民應遵從現場警務人員指示。

粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖）

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