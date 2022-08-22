粉嶺高球場建屋環諮會明年4月再議　陳劍青：政府自己攞嚟

粉嶺高爾夫球場公營房屋發展計劃，環境諮詢委員會經過兩次會議，最終「暫緩決定」，要求土木工程拓展署提交進一步資料，料最快七個月後、即明年4月才可審議。本土研究社成員陳劍青指，環諮會的決定罕見，但稱現時處境是「政府自己攞嚟」。

陳劍青：相關用地未來不應無限續租

陳劍青續指，粉嶺高球場涉及發展的用地，於2019年租約已到期，但政府卻選擇續約至明年8月，其認為若當時沒有續約，不論該處是發展成生態公園或房屋，爭議聲音也不會如現時般巨大，令當局部份土地政策或觸礁。

他又稱，環諮會要求當局補交資料，屆時上述合約將到期，認為理想做法是不論報告最後通過與否，租約都要另外處理，不應無限期續租。

陳劍青認為，現時房屋有發展壓力，這些壓力更被擠往同樣有生態價值的綠化帶，及現有新發展區，令區內房屋密度再度增加，影響密度公平，令市民未上樓，未來住屋就愈來愈迫。

公屋發展或延至少一年

立法會議員劉國勳更預料，環諮會要求當局補交的資料，包括雀鳥調查，並非文字上加減，而要時間觀察觀察候鳥，認為相關決定可理解。不過，他提到雀鳥調查即使9月開展，也要做到明年3月，料明年4月才可提交，公營房屋發展計劃至少會因而延遲至少一年。不過他認為對整體供應不會有太大影響，但該址交通配套一直備受關注，促政府趁這段期間檢視交通方案。