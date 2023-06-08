粉嶺高球場建屋計劃 甯漢豪:未必可維持起1.2萬伙

粉嶺高球場發展再現暗湧，政府日前建議高球場約9公頃改劃為房屋的用地，暫修訂為「未決定用途」地帶，惹來「褪軚」質疑。發展局長甯漢豪昨表示，做法是尊重房屋發展中的法定程序，強調該土地發展公營房屋的初心不變，但未必可維持原計劃中1.2萬伙規模。她又指，不會將鄉議局提出的上水丙崗村選址作為粉嶺高球場發展的替代方案。

甯漢豪表示，由於政府須按環保署要求對粉嶺高球場建屋計劃進行補充研究，檢視房屋布局與密度，政府需尊重不同法定程序，不能漠視環評要求，不會要求城規會繼續將土地劃為高密度房屋地帶，暫劃為「未決定用途」是實事求是。

她又指，政府未曾放棄粉嶺高球場建屋計劃，發展公營房屋的初心不變，但政府未必能保持項目1.2萬個單位的建築量，「若空口承諾做到，就等同不須理會環評要求」。對於鄉議局日前提出在上水丙崗村的替代方案，涉約1.2萬伙單位，甯漢豪表示，有關用地屬私人土地，業權分散，亦沒有車路配套，政府不會視為粉嶺高球場的替代計劃，而現時對該地未有評估，談政府取態是言之尚早。

政府於9月1日收回高球場部分用地

粉嶺高球場今年10月將舉辦國際賽事，甯漢豪表示，政府將如期於9月1日收回有關球場部分用地，交由康文署管理，並考慮開放予公眾使用，若高球會希望利用相關土地支援大型賽事，例如作嘉年華或泊車等，可與康文署磋商短暫借用。

擁有香港哥爾夫球會會籍的行政會議召集人葉劉淑儀在Facebook表示，發展局有關收回該土地的土地調查、設計及建築研究料於2031年才完成，即使今年9月收地，亦未能立即動工，反建議將該地地契延長3年，屆時再與球場另外地段的私人遊樂場地契約一併處理。