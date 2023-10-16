粉嶺高球場改劃「未決定用途」周五扑鎚　吳希文：仍有遭覆核機會

粉嶺高爾夫球場「舊場」部分用地已被收回，並由康文署開放予公眾使用。(資料圖片／蘇文傑攝)

城規會本月初完成3場粉嶺高球場改劃的公聽會議，周五(20日)將召開會議，閉門考慮相關進一步申述及審議粉嶺高球場改劃為「未決定用途」。長春社公共事務經理吳希文表示，高球場發展在規劃上主要涉及環評和城規兩大程序，前者已進入司法覆核程序，後者亦有遭受司法覆核機會，但除非高球會有其他動作，否則事件須待明年5月環評司法覆核官司開審，才有下一步進展。

料通過改劃後事件不會有大進展

城規會委員在本月3日、5日及6日共3場聆聽會議上，聽取就粉嶺高球場改劃的進一步申述後，城規會網站顯示，委員將於本周五舉行閉門會議，商議過程不會在會議室轉播。

吳希文向《am730》估計，粉嶺高球場本周五獲城規會通過改劃為「未決定用途」後，事件未必會有很大進展，原因是發展高球場主要經過環評和城規兩大程序，而香港哥爾夫球會已就項目環評報告提出司法覆核，亦不能排除往後任何人就項目的城規程序提出司法覆核，但相信除非高球會有其他動作，相信待明年5月環評的司法覆核案開審後，各方才有進一步行動。