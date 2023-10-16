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2023-10-16 16:05:21

粉嶺高球場改劃「未決定用途」周五扑鎚　吳希文：仍有遭覆核機會

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粉嶺高爾夫球場「舊場」部分用地已被收回，並由康文署開放予公眾使用。(資料圖片／蘇文傑攝)

粉嶺高爾夫球場「舊場」部分用地已被收回，並由康文署開放予公眾使用。(資料圖片／蘇文傑攝)

城規會本月初完成3場粉嶺高球場改劃的公聽會議，周五(20日)將召開會議，閉門考慮相關進一步申述及審議粉嶺高球場改劃為「未決定用途」。長春社公共事務經理吳希文表示，高球場發展在規劃上主要涉及環評和城規兩大程序，前者已進入司法覆核程序，後者亦有遭受司法覆核機會，但除非高球會有其他動作，否則事件須待明年5月環評司法覆核官司開審，才有下一步進展。

料通過改劃後事件不會有大進展

城規會委員在本月3日、5日及6日共3場聆聽會議上，聽取就粉嶺高球場改劃的進一步申述後，城規會網站顯示，委員將於本周五舉行閉門會議，商議過程不會在會議室轉播。

吳希文向《am730》估計，粉嶺高球場本周五獲城規會通過改劃為「未決定用途」後，事件未必會有很大進展，原因是發展高球場主要經過環評和城規兩大程序，而香港哥爾夫球會已就項目環評報告提出司法覆核，亦不能排除往後任何人就項目的城規程序提出司法覆核，但相信除非高球會有其他動作，相信待明年5月環評的司法覆核案開審後，各方才有進一步行動。

吳希文相信，待明年5月環評的司法覆核案開審後，各方才有進一步行動。(資料圖片／陳奕釗攝) 粉嶺高爾夫球場「舊場」約32公頃土地已被政府收回。(資料圖片／陳奕釗攝) 粉嶺高爾夫球場「舊場」約32公頃土地已被政府收回。(資料圖片／陳奕釗攝) 粉嶺高爾夫球場「舊場」約32公頃土地已被政府收回。(資料圖片／陳奕釗攝) 粉嶺高爾夫球場「舊場」約32公頃土地已被政府收回。(資料圖片／陳奕釗攝) 粉嶺高爾夫球場「舊場」約32公頃土地已被政府收回。(資料圖片／陳奕釗攝)
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政府若官司敗訴按理需重做環評

對於規劃署在城規改劃流程中將高球場32公頃建議用途由包括公營房屋用途，更改為「未決定用途」，是否可供司法覆核的缺口，吳希文指難以評論，因為有否司法覆核空間涉及不同人如何演繹城規條例細節，但不會排除項目城規程序可觸發覆核的情況，「城規會有司法覆核嘅機會仍然存在，任何人都可以就結果做司法覆核。」

至於環評覆核案過後各方如何部署，吳希文表示，不能估計高球會在司法覆核後和以前會有何行動，包括游說工作和在城規環評範疇以外的行動，但一般情況而言，若政府在環評官司中敗訴，按理需重做環評，但由於環評條例修訂後項目規模低於需進行環評的50公頃門檻，建議政府盡早交代在條例過渡期間的項目是否需要重做環評。他又指，即使政府在環評官司中勝訴，政府再推進建屋時，仍需再向城規會申請將項目由「未決定用途」修改為「房屋用途」，屆時可參照環評報告的發展參數作出修訂。

粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖）
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哥球會重申反對「舊球場」建屋計劃

香港哥爾夫球會回覆指，城規會仍在審議「舊球場」部分用地改劃成「未決定用途」，結果公布後，球會將會研究城規會的決定；球會重申，保留粉嶺「舊球場」的完整性至為重要，反對任何將「舊球場」用作發展房屋的計劃。

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