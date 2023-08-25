粉嶺高球場環評報告司法覆核 高院批出臨時暫緩執行令

頒令批准暫緩令的高等法院法官高浩文在判辭指，若不頒下臨時暫緩執行令，有可能對球場生態及人文環境造成嚴重且不可逆轉的影響，涉及廣泛的公眾利益；暫緩令可確保球場保留原有狀況，作日後任何發展。判辭又引述政府說，在明年底才會開始地面勘察工作或實際施工，而司法覆核排期於明年5月進行，法庭認為現時頒布臨時暫緩執行令並不會對球場發展造成不可彌補的影響。

政府將在9月1日收回粉嶺高球場32公頃土地，反對把土地用作發展房屋的香港哥爾夫球會，早前入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻環保署有條件批准環評報告的決定，並申請暫時擱置決定；高等法院昨日頒下判辭，裁定批准暫緩執行環評程序的命令，直至有關司法覆核有結果為止。香港哥爾夫球會歡迎法院繼續暫緩執行令的決定，而政府則表示尊重法庭裁決，又指會如期收回粉錦公路以東32公頃粉嶺高爾夫球場土地。

法庭指政府仍可在用地調查拍照

判辭又指暫緩令並不影響工程，政府在暫緩執行環評報告決定期間，仍可在有關用地進行研究及實地視察，包括進行土地及樹木調查，拍照記錄，以評估修訂發展方案對環境的影響，並向環境諮詢委員會及城規會提交相關報告，但不可以進行任何建築工程，或者對環境構成任何損害。而在司法覆核後，政府可評估修訂方案對於球場環境、空氣流通、空氣質素、噪音、交通等各方面的影響。

香港哥爾夫球會歡迎法院繼續暫緩執行令的決定，以確保在法院就司法覆核申請作出判決前擬發展用地維持現狀。而政府發言人回應指，法庭決定暫緩執行環保署長批准環評報告決定，但明確表示不影響土拓署展開為履行環評報告批准條件所作的房屋密度和布局檢討。

政府重申會如期收地

發言人又稱，政府會如期於9月1日收回粉嶺公路以東32公頃粉嶺高爾夫球場土地；文化體育及旅遊局已交代其後的場地管理及開放安排，而城規會亦將繼續推進現正進行的法定城規程序。

是次司法覆核申請人為香港哥爾夫球會，答辯人為環境保護署署長，利益關係方為土木工程拓展署。香港哥爾夫球會早前入稟申請司法覆核，質疑環保署有條件批准環評報告時越權，於土拓署提交附加資料時未作公眾諮詢，認為程序不公，要求法庭撤銷決定。