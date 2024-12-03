粉嶺高球場覆核案 哥球會勝訴 環評報告須重新諮詢公眾

政府收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，並計劃利用部分土地興建公屋。香港哥爾夫球會(下稱球會)早前入稟高等法院申請司法覆核，質疑環保署有條件批准環評報告的決定。法官高浩文昨頒下判辭，裁定哥球會部分勝訴，推翻環保署決定，將環評報告發還重新諮詢公眾。政府亦須支付球會訟費。 代表球會的資深大律師余若海提出4項覆核理據，2項獲法庭接納，2項部分獲接納。球會一方提出，環保署接獲土木工程拓展署提交的補充資料後，未有設立查閱期，讓公眾就獲展示的環評報告提供意見，做法有違《環境影響評估條例》訂明的透明和公眾參與原則，是程序不公。法庭認為，相關補充資料是環評報告的一部分，政府須重新進行諮詢，以符合條例列明的程序公義和正當性；又指球會委託專家撰寫報告並提出意見，政府不應只參考土拓署資料，卻忽略球會意見。

政府一方就提出，再就環評報告設公眾查閱期會延遲發展計劃。法庭不接納有關說法，政府已承認發展項目的位置，並非在環評報告範圍內，故不會延遲房屋供應計劃。 法官：調查方式屬主觀決定 不同方法結果有差異 此外，球會又質疑環評報告有多處錯誤，如低估飛蛾和古樹的數目，則只獲法庭接納部分論據。法官認為，採用的調查方式是主觀決定，不同研究方法會出現結果差異。 法官認為，粉嶺高球場舊場本身是重要的文化遺產，在相關地點發展房屋項目，必然會導致場地完整性受損，球會是球場的生態管理者，其提交的資料相信已經周全考慮，可視為「公眾意見」的一部分。法官亦信納，政府的環評報告已包含專家意見。

裁決提到，環保署在有條件批准的環評報告中提出，項目倡議人須盡力作出改善措施，惟縱未能做到，工程亦已獲批，結果有違有條件批准的原意，因此裁定球會一方的論據成立。 入稟方為香港哥爾夫球會，答辯方為環保署長，土木工程展署列作有利害關係方。去年8月，法官曾批准暫緩執行環評程序，直至司法覆核有結果。 球會歡迎裁決 重申球場具重大價值 香港哥爾夫球會歡迎裁決，重申粉嶺球場是一個享譽國際的世界級高爾夫球場，亦具有重大生態及文化價值。球會指，粉嶺球場是香港重要且無可替代的體育設施，對吸引大型國際高球賽事至關重要。球會續指，明年備受矚目的LIV Golf將重臨香港作賽，第15屆全國運動會高爾夫球賽事、國際都會錦標賽和領展香港高爾夫球公開賽亦會在港舉行，對推動本港體育旅遊及體育產業化發展具關鍵作用。

球會期望，未來能在最佳善用三個國際級錦標賽球場的原則下，繼續配合政府政策，以體塑旅，並促進盛事經濟。 環保署表示，會與律師團隊研究判詞，在適當時候向外公布政府是否上訴，以及下一步工作。