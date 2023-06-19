粉嶺高球場｜前政府建築師稱用園林建屋很可惜　規劃署：不能輕易放棄任何房屋供應選項

粉嶺高球場即將被政府收回32公頃土地，並將部份土地建屋，城規會今（19日）就粉嶺高球場項目修訂草圖召開第3次聆聽會，早上是香港哥爾夫球會的最後申述時間，球會安排交通專家等講述在高球場建屋將對附近道路造成擠塞，亦會影響北區醫院救護車出入等。

馮永基：社會並不重視粉嶺高球場的保育

建築署前高級建築師馮永基以個人身份，早上出席公聽會。他曾負責香港大會堂紀念公園、大嶼山心經簡林及多個海濱公園的建築設計，他認為，為了容納12,000個單位而犧牲如此大的園林十分可惜，做法值得商榷，政府擬修訂發展密度後，預料最終可提供的單位數目將大跌至數千伙，「幾千人擁有一個咁靚嘅天堂環境，同大家認為幾千人大家所謂嘅club membership（哥球會會籍），係咪好似五十步笑百步呢？」他強調當局有方法尋覓到建屋替代方案，「9公頃（建屋）睇得咁小事，同樣點解政府收棕地又唔收埋嗰9公頃、收多9公頃呢？睇得小事吖嘛，大家同樣咁樣比較之下，其實只要政府有決定、市民有信心，呢個就係香港嘅希望、亦都係我留喺香港嘅原因。」

馮永基又提到，「千祈唔好以為香港係缺地」，「點解我哋住到咁迫？我哋係得20％（土地）發展咗，其他地方你寧願保護，就係我哋重視香港公共空間。」他認為，社會並不重視粉嶺高球場的保育，「就係因為大家唔覺得係自己嘅地方，所以只有今天將佢變成自己嘅地方，我相信大家會改變咗，好似主教山咁，大家去保護佢、大家呼天搶地去保護佢，所以我先提出呢個觀點，只要32公頃成為香港嘅公共空間，大家會即刻改變，成個觀念會完全唔同。」

政府：會多管齊下處理房屋問題

粉嶺、上水及元朗東規劃專員陸國安表示，政府目標未來10年提供約30萬個公屋單位，而政府已覓得土地可供興建約36萬個公屋單位，較目標多約5.9萬個，他承認多出的單位包括粉嶺高球場的1.2萬戶，但政府仍會將球場建屋保留在10年的供應裡，因球場是政府土地不用收地，而提供後5年房屋供應的土地仍不在政府手上，故不能因多5.9萬個單位便掉以輕心，或隨便放出，政府未有信心如此做，同時也憂各受影響者會向政府提出同樣要求，政府提供房屋的工作會很困難。

陸國安又回應馮永基的說法，指政府會多管齊下處理房屋問題，實際當局為古洞北及粉嶺北發展項目已經收回70公頃土地，重申球場作為政府土地，不用搬遷居民及棕地作業者，地點又鄰近上水新市鎮，只要改善幾個交通接駁位便可，不能因為達到供應目標就輕易放棄10年內任何房屋供應選項。