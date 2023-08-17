粉嶺高球場｜哥爾夫球會就環評提司法覆核 高院需時考慮下周五前頒判詞 (更新)

【15:14更新】 香港哥爾夫球會反對粉嶺高爾夫球場「舊場」用作發展房屋，早前入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻環境保護署有條件批准環評報告的決定，並申請暫時擱置決定。哥球會今到高等法院申請臨時暫緩執行涉案決定，指出舊場為受認可的文化遺產，場內有潛在古樹名木、珍稀瀕危的野生中國水松、瀕危的飛蛾及蝙蝠等，不應把場地改建為公屋，破壞生態平衡。是次司法覆核申請人為香港哥爾夫球會，答辯人為環境保護署署長，利益關係方為土木工程拓展署。高院需時考慮，下周五判頒布判詞。

球會：高球場歷史價值不小於皇后碼頭

代表球會的的資深大律師余若海，在聆訊上先解釋高球場的歷史價值，指球場是在香港最古老的高球場，有過百年歷史，具有文化遺產價值，曾經被古物諮詢委員會正式評級，亦獲環保署認同。他指球場曾舉辦過香港哥爾夫球公開賽等國際賽事，認為高球場的歷史價值不小於皇后碼頭，有市民的集體回憶，指見不到高球場用作興建公共房屋，如何有助保護文化遺產。

余若海又指，在高球場有80棵古樹，但因為現行政策，只有未批租用的政府用地的古樹，才獲納入為古樹名木冊，但認為環保署未有考慮，政府在收回高球場土地後，內裡的古樹都有機會被納入名冊。他指，部分建屋的地點，會與古樹位置重疊，古樹只能被移除，認為環評報告是誤導及錯誤，認為在高球場建屋，會違反政府保育文化遺產及古樹的政策。