粉嶺高球場｜哥球會環評報告司法覆核申請獲批　發展局：不影響如期收地

【22:44更新】

政府9月將收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，當中部分擬用作興建公營房屋。高等法院今日(25日)批出香港哥爾夫球會就高球場環評報告提出的司法覆核申請，下令臨時擱置環保署有條件批准環評的決定，直至8月聆訊。

香港哥爾夫球會早前入稟申請司法覆核，質疑環保署有條件批准環評報告時越權，於土木工程拓展署提交附加資料時未作公眾諮詢，認為程序不公，要求法庭撤銷決定。高等法院今透過書面處理批出司法覆核許可，並臨時暫緩決定至8月中，以待法庭處理申請暫緩令之聆訊。

官要求雙方8.11前就司法覆核正式聆訊訂出日期

申請人香港哥爾夫球會，建議答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署被為利益關係方。

法官高浩文透過書面處理申請頒下書面判決，批准司法覆核許可申請，並先臨時暫緩決定，直至法庭處理申請暫緩令聆訊為止，除非雙方聆訊同意暫緩決定，否則法庭暫定於8月11或15至18日其中一日，於高院先處理暫緩決定申請，預計需時半天。另外，法官要求雙方於8月11日前，就司法覆核正式聆訊訂出日期。

發展局：不影響「未決定用途」地帶修訂刊憲

地政總署署長黎志華早上出席區議會後重申，政府會如期在下月底終止高球場的租約，地政總署收回土地後將交予康文署管理。發展局晚上回應指，已備悉法庭的決定，但指有關決定不會影響政府如期9月1日接收32公頃土地，以及城規會下月初就「未決定用途」地帶修訂建議刊憲和邀請進一步申述的程序。