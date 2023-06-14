粉嶺高球場｜城規會續開聆聽會　香港哥爾夫球會：球場不走樣國際大賽才不拱手相讓

城規會今日(14日)就粉嶺高球場項目修訂草圖召開第二次聆聽會，香港哥爾夫球會會長郭永亮發言重申，很清楚按租約條款，約32公頃的舊球場須在9月交還政府，球會關注及希望爭取的只是不要在其中9公頃土地建屋，因為絕對有很多替代方案，強調此訴求是為香港整體利益及未來，而非為了球會，若不能繼續保留作球場，對香港作為體育盛事之都的軟實力有很大影響，不能忽視。

稱坊間不理解正規高爾夫球比賽

郭永亮又指，坊間及部分城規會委員不明白球會為何如此堅持要保留9公頃土地作球場，只是源於他們不理解正規高爾夫球運動和比賽的實際操作，未能充分理解球場完整無缺有多重要，會繼續在接下來的公聽會盡力解釋。