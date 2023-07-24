粉嶺高球場｜城規會通過擬建公屋用地暫修訂為「未決定用途」

政府9月將收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，並擬在當中9.5公頃土地興建公屋。城規會今日(24日)就粉嶺高球場改劃建議舉行閉門會議討論，最終同意把分區計劃大綱草圖北端約9.5公頃擬建屋用地，即涉及高爾夫球場「舊場」三個洞範圍，由「住宅(甲類)」地帶暫時修訂為「未決定用途」地帶，又指大多數委員均同意該用地適合作公屋發展的意向。
餘下22公頃註明「保育暨康樂」地帶
城規會指，修訂為「未決定用途」地帶讓土木工程拓展署重新檢視公營房屋的設計布局、樓宇高度和發展密度。至於土地餘下約22公頃的土地用途則維持不變，按原建議劃為「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。
早前城規會就粉嶺高球場改劃舉行公聽會，城規會指明白有關改劃建議的爭議性，故這是在考慮6,787份申述、51份意見、5場公聽會約190名出席人士的口頭陳述，以及規劃署和相關部門的意見和回應，並在今日下午進行討論後作出的決定。
大多委員認為擬建公屋配合周邊
城規會在新聞稿提到，大多數委員都同意有關9.5公頃用地適合作公營房屋的發展意向，他們主要考慮到用地位於上水新市鎮邊，鄰近港鐵上水站和北區多個公共屋邨，故擬議的公屋發展與周邊環境配合，亦能受惠現有交通和社區配套。同時，他們考慮到制定草圖而進行的各項技術評估，已大致確立在用地發展公營房屋的整體可行性，又指擬議公屋是未來10年房屋供應的一個來源，而高球場用地屬政府用地，不涉收地拆遷有其時間優勢。
「任何方案都會造成不同程度影響」
另外，就香港哥爾夫球會日後舉辦國際賽事的情況，城規會留意到球會將繼續保留餘下粉錦公路以西140公頃用地，覆蓋兩個18洞國際標準球場「新場」和「伊甸場」，以及「舊場」餘下10個洞。城規會指，「新場」和「伊甸場」會繼續是日後國際賽事場地，又稱政府已表明日後願意按實際需要和情況許可下，把收回的用地短暫借予球會作國際賽事的後勤用地。
新聞稿最後提到，任何土地供應方案都會對某些市民或群體造成不同程度影響，今次改劃土地用途的建議已在不同訴求之間作出平衡，希望能得到社會和個別持分者或群體的支持和互諒互讓。