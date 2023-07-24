粉嶺高球場｜城規會通過擬建公屋用地暫修訂為「未決定用途」

政府9月將收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，並擬在當中9.5公頃土地興建公屋。城規會今日(24日)就粉嶺高球場改劃建議舉行閉門會議討論，最終同意把分區計劃大綱草圖北端約9.5公頃擬建屋用地，即涉及高爾夫球場「舊場」三個洞範圍，由「住宅(甲類)」地帶暫時修訂為「未決定用途」地帶，又指大多數委員均同意該用地適合作公屋發展的意向。

餘下22公頃註明「保育暨康樂」地帶

城規會指，修訂為「未決定用途」地帶讓土木工程拓展署重新檢視公營房屋的設計布局、樓宇高度和發展密度。至於土地餘下約22公頃的土地用途則維持不變，按原建議劃為「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。

早前城規會就粉嶺高球場改劃舉行公聽會，城規會指明白有關改劃建議的爭議性，故這是在考慮6,787份申述、51份意見、5場公聽會約190名出席人士的口頭陳述，以及規劃署和相關部門的意見和回應，並在今日下午進行討論後作出的決定。