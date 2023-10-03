粉嶺高球場｜城規會：建屋項目共收到1903份申述　逾98%反對

政府早前收回粉嶺高爾夫球場的32公頃舊場用地，城規會早上就土地用途進一步申述再舉行公聽會。城規會表示共收到1,903份有效申述，當中反對意見佔98%，支持的申述只有23份，部分支持、部分反對的申述就有8份。哥爾夫球會會長郭永亮在會上指，港隊高球代表許龍一在今屆亞運賽事中歷史性贏得金牌，男子組亦首次在團體賽中摘銅，成績亮眼，認為在特區政府對高球發展薄弱的支持下，港隊仍然能圓亞運夢，實屬奇蹟。郭永亮又指本港目前在今屆亞運取得6面金牌，大部分體育項目都是獲體院大力支持的精英運動，唯獨高爾夫球要靠球會出錢、出場地，支持球手在國際級球場上練習。

哥爾夫球會 ： 政府收回球場阻礙體育發展

郭永亮認為高球港隊的出色表現，是因為球會一直以來全心全力，做好政府所說，要在香港五個方面推廣體育活動，認為絕對不負政府所託，完全「無走數」，而政府收回球場這舉動反而阻礙工作，港隊訓練時間即時減少20%。他指香港在高爾夫球運動上絕對有潛質進一步打響名堂，懇請政府和城規會支持高球港隊，保留粉嶺高球場作為國際級高球場的功能。

規劃署強調，政府的意向仍然是在收回的高球場用地興建公屋，以解決迫切的房屋問題，但仍視乎土木工程拓展署的檢視結果和司法覆核結果，又指考慮到司法覆核帶來的不確定性，認為目前把用地改劃為「未決定用途」地帶，是恰當和提供彈性的做法。