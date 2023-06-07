粉嶺高球場｜建屋用地列「未決定用途」　甯漢豪：尊重環評實事求是

甯漢豪指，粉嶺高球場建屋用地列「未決定用途」是尊重環評，認為政府建議是實事求是。(李睿哲攝)

規劃署向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋的用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，有關土地原擬改劃成「住宅(甲類)」地帶。發展局局長甯漢豪今(7日)指，政府未放棄在該32公頃北面的建屋計劃，只是政府做法屬尊重法定環評程序，強調政府不能漠視有關要求，就盲目要城規會批准有關土地用作高密度房屋用途地帶，認為政府的建議是實事求是。

甯漢豪指，作為負責任政府，不能漠視環評程序下，要求政府檢視相關土地發展佈局和密度，就盲目要城規會繼續批准相關土地用作高密度房屋用途地帶。她認為做法是實事求是，強調政府未放棄在該32公頃北面的建屋計劃，只是尊重法定程序以及尊重環評程序下，需要再做一些檢視工作。

稱 1.2萬建屋量今不能作「空口承諾」

被問到會否承諾有關用地上1.2萬個公營房屋建屋量不變，甯漢豪表示，既然環評是要求政府檢討發展密度和佈局，客觀條件未必做得到起初提出的1.2萬建屋量。她說，若今日作出「空口承諾」，等於不理會環評要求，認為這並非社會希望政府做土地發展時願意見到的。

至於鄉議局提議在高球場附近的丙崗村建屋，甯漢豪回應指，該處很多屬私人土地，業權相當分散，而且沒有車路可以到達，亦有很多評估未做，坦言不會視丙崗村為替代計劃。