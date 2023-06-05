粉嶺高球場｜政府倡高球場改劃「未決定用途」　陳劍青憂棄建屋先兆

規劃署向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋的用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，有關土地原擬改劃成「住宅（甲類）」地帶。發展局稱，因應上個月有關發展的環評報告的審批附帶了一些條件，項目的發展參數需作調整，調整幅度則視乎項目倡議人土木工程拓展署日後研究的結果和環保署署長的審批。

發展局指，由於這些跟進研究和環保署的審批需時完成，如保留容許高密度發展的「住宅（甲類）」地帶的城規用途提交行政會議審議，並不合適，故將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶是穩妥的權宜安排。

發展局指，土拓署在城規會11月底前完成草圖的討論後，便會立即展開上述研究，估計需時約12個月，預計2024年年底提交報告予環保署署長考慮。

陳劍青質疑行會有阻力

本土研究社成員陳劍青表示，若土地有長遠明確意向，很少會劃為「未決定用途」，而政府一方面指會發展公營房屋，另方面將土地用地改為「未決定」，形容政府說法自相矛盾，並質疑政府主導「褪軚」，是放棄興建公營房屋的先兆。他進一步指，計劃的環評報告在某意義上上已獲通過，土拓署只需改變佈局，對整體規劃影響不大，而由於草圖須由行政會議通過，擔心行會內或有很大阻力甚至反對，逼使政府更改土地用途。

對於土拓署將於行會通過草圖後才會展開研究，陳劍青認為，過去土拓署修改房屋佈局不需要等待任何程序，質疑政府做法自行架床叠屋，並不合理。

至於項目範圍南端皫餘下約21.65公頃用地，則維持改劃「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶，陳劍青亦關注，有關土地需要改為向公眾開放的公園。

聆聽會分5天舉行

另外，城規會將於6月12日、14日、19日、26日及29日進行為期五天就涉及粉嶺高球場發展的草圖修訂召開聆聽會。