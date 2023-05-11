粉嶺高球場｜環保署有條件批准環評報告 香港哥爾夫球會極度遺憾 (更新)

粉嶺高爾夫球場其32公頃用地將於今年9月收回，有關公營房屋發展的環境評估幾經波折，上周三（3日）才獲環諮會「開綠燈」，惟建議土木工程拓展署修改房屋發展佈局。環保署署長今日（11日）表示，有條件批准土拓署提交的粉嶺高球場環評申請，但因應環諮會提出要保育發展範圍內近0.4公頃林地等，要求土拓署仍須向署長提交文件以供審批，包括檢視及修改擬建房屋發展的詳細布局設計，以盡量保育分區一內近0.4公頃的林地等。

發言人強調，環評程序主要是評估工程項目對環境的影響，並建議合適的緩解措施。項目倡議人在決定開展有關工程前，仍會考慮其他相關因素，並須符合其他相關法例及程序要求。環諮會日前曾開會討論有關報道，當時認為8項資料中有2項不附合委員要求，包括以上提及的0.4公頃林地的保育方案，以及發展範圍內墳地的遷拆安排。

香港哥爾夫球會 極度遺憾

香港哥爾夫球會發表聲明，對環保署有條件批准環評報告表示極度遺憾，重申今次環保署提出的批准條件和緩解措施，「完全是基於充斥嚴重和實質性錯漏的環評報告而作出，未能確保粉嶺球場擬建發展用地的生態完整性和可持續性。」又指當局決定踐踏了本港的文化遺產、踐踏了北區原居民的歷史文化，破壞人與自然的和諧共生。球會指，會繼續不遺餘力地保護擁有112年歷史的「活古蹟」，使其珍貴的生態環境不受損害。