粉嶺高球場｜環評報告司法覆核　高院批出臨時暫緩執行令　政府：如期9月1日收回32公頃土地 (更新)

【18:45更新】新增政府回應

香港哥爾夫球會反對粉嶺高爾夫球場「舊場」用作發展房屋，早前入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻環保署有條件批准環評報告的決定，並申請暫時擱置決定。高等法院今日頒下判辭，裁定批准暫緩執行環評程序的命令，直至有關司法覆核有結果為止。

香港哥爾夫球會歡迎法院繼續暫緩執行令的決定，以確保在法院就司法覆核申請作出判決前擬發展用地維持現狀。政府發言人回應指，法庭決定暫緩執行環保署長批准環評報告決定，但明確表示不影響土木工程拓展署展開為履行環評報告批准條件所作的房屋密度和布局檢討，政府指尊重法庭裁決。政府又指，會如期於九月一日收回粉錦公路以東32公頃粉嶺高爾夫球場土地。文化體育及旅遊局已交代其後的場地管理及開放安排。城市規劃委員會將繼續推進現正進行的法定城規程序。