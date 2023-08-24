粉嶺高球場｜環評報告司法覆核　高院批出臨時暫緩執行令　政府：如期9月1日收回32公頃土地 (更新)

【18:45更新】新增政府回應
香港哥爾夫球會反對粉嶺高爾夫球場「舊場」用作發展房屋，早前入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻環保署有條件批准環評報告的決定，並申請暫時擱置決定。高等法院今日頒下判辭，裁定批准暫緩執行環評程序的命令，直至有關司法覆核有結果為止。
香港哥爾夫球會歡迎法院繼續暫緩執行令的決定，以確保在法院就司法覆核申請作出判決前擬發展用地維持現狀。政府發言人回應指，法庭決定暫緩執行環保署長批准環評報告決定，但明確表示不影響土木工程拓展署展開為履行環評報告批准條件所作的房屋密度和布局檢討，政府指尊重法庭裁決。政府又指，會如期於九月一日收回粉錦公路以東32公頃粉嶺高爾夫球場土地。文化體育及旅遊局已交代其後的場地管理及開放安排。城市規劃委員會將繼續推進現正進行的法定城規程序。
法官高浩文在判辭指，如果不頒下臨時暫緩執行令，有可能對球場生態及人文環境造成嚴重且不可逆轉的影響，涉及廣泛的公眾利益，現時可確保保留球場原有狀況，作日後任何發展。判辭又引述政府說，在明年底才會開始地面勘察工作或實際施工，而司法覆核排期於明年5月進行，法庭認為現時頒布臨時暫緩執行令並不會對球場發展造成不可彌補的影響。
政府期間仍可在球場進行研究及實地視察
判辭又指政府在暫緩執行環評報告決定期間，仍然可以在有關用地進行研究及實地視察，包括進行土地及樹木調查，拍照記錄，以評估修訂發展方案對環境的影響，並向環境諮詢委員會及城規會提交相關報告，但不可以進行任何建築工程，或者對環境構成任何損害。而在司法覆核後，政府可評估修訂方案對於球場環境、空氣流通、空氣質素、噪音、交通等各方面的影響。
球會質疑環保署做法越權
司法覆核的入稟方是香港哥爾夫球會，答辯方則為環保署署長，土木工程拓展署則為有利害關係方。球會早前指「舊場」為受認可的文化遺產，場內有潛在古樹名木、珍稀瀕危的野生中國水松、瀕危的飛蛾及蝙蝠等，不應把場地改建為公屋，破壞生態平衡。球會質疑環評報告有嚴重缺失，違背科學、數據有誤，又認為環保署未有充分諮詢公眾意見，做法越權及不公。