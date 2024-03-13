粉嶺高球場｜田北辰：LIV Golf令全球知道香港球場　若收回建屋好難睇

田北辰認為LIV Golf令全球知道香港球場，若收回粉嶺高球場建屋會「好難睇」。(資料圖片／林靄怡攝)

國際高爾夫球賽事「LIV Golf 2024香港站」近日在香港成功舉辦。立法會議員田北辰指經過今次全球轉播賽事，「全球都知」這個粉嶺高球場。如果被外界知道政府收回部分場地建屋，「全世界都好難睇」。 今日立法會大會的口頭質詢有關旅遊業發展，田北辰發言時提到，最近全世界在討論美國女歌手Taylor Swift在新加坡舉行東南亞獨家演唱會，不過香港毋須妄自菲薄，因最近成功舉辦LIV Golf賽事。田北辰形容擁世界級球手、世界級氣氛和世界級場地，要舉辦這種盛事是缺一不可。田北辰反問政府有否告訴球手，原本粉嶺高球場由3個球場組成，「為攞兩個洞起屋」而收回其中一個球場，「相信你都唔敢講，全世界都好難睇」，他問及政府會否放棄收回場地建屋。

政府強調只是小部分用地建屋 文化體育及旅遊局副局長劉震回應指，當初政府將部分球場用地轉成住屋用途有其考慮，而社會亦有充分討論，在部署用地時會作出合理考慮。他強調大部分球場用地用於康樂、體育發展，只是小部分用以興建住宅。而政府一直支持球會舉辦盛事，沒有甚麼困難。 吸引旅客方面，議員謝偉銓指除了有活動、購物、餐飲等配套，遊客體驗很重要，如何表現香港是好客之都。他表示遊客覺得香港的服務態度「跌watt」，以往都有拍廣告指「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」，問及政府會如何提升服務水平。

陸瀚民問政府會否善用「銀彈政策」 議員陸瀚民提到其他地方「搶盛事、搶旅客」的方法極為進取，例如新加坡重金禮聘Taylor Swift，更「獨家買斷」，令其他城市無辦法分一杯羹；而澳門則資助部分旅客，免費提供船票。他促請政府放棄有麝自然香的心態，問及會否善用「銀彈政策」，結合補貼及資助旅客與盛事，「將佢哋直接搶到手」。劉震回應指每個地方都有各自的方法，要視乎各自的情況及資源，而特區亦有運用資源資助盛事、提供資源給旅行社吸引旅客，及早前直接向旅客提供優惠券等，政府會考慮所有吸引旅客的方法。