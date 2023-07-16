粉嶺高球場｜「舊球場」7.23起逢周日下午開放　實行「早上高球場下午公園」模式 (附詳情)

球會表示，今年「七一」回歸日試行的「早上高球場下午公園」開放模式，吸引逾萬市民進場參與，運作非常成功，深受市民歡迎，因此決定延續這項開放安排。本月23日起，球場下午將變身為歷史生態公園，讓更多市民可以來到球場進行不同活動，在早上則維持現時作為球場的功能。根據球會安排，球場開放為公園的時間由下午1時至晚上9時，屆時「舊球場」1至3號洞將會向市民開放。

香港哥爾夫球會宣布，粉嶺高球場「舊球場」下周日(23日)起逢星期日下午開放予公眾，讓市民可親臨球場體驗和享受大自然綠色天地的樂趣。球場開放為公園的時間由下午1時至晚上9時，屆時「舊球場」1至3號洞將開放予市民進行不同活動。

郭永亮：高球場和歷史生態公園的模式共存

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，很高興「早上高球場下午公園」的融合安排證明可行，基於在球會有效管理下，安全考慮可以得到照顧，決定延續這個開放措施，既可兼顧高球愛好者打球的需要，又可讓更多市民享受球場獨有的景緻。

郭永亮續說，「舊球場」可發揮的功能非常多元化，包括為熱愛高球人士提供一個地標式國際錦標賽場地，也為公眾人士帶來一個古蹟和生態共融的公園。他指，球會一直以來悉心保育保養球場，確保場內的生態環境不受破壞，讓大量具保育價值的動植物可繼續在這樂土棲息。

他指，在球會的專業管理經驗和悉心保育下，「舊球場」可以採納高球場和歷史生態公園的模式共融共存，讓市民共享共樂，既可惠及全港市民，亦有助香港在國際舞台上說好香港故事。