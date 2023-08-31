粉嶺高球場｜香港公開賽11月舉行　哥爾夫球會：爭取明年繼續舉辦

政府明日收回粉嶺高球場32公頃用地，交由康文署管理，期間會借出場地舉行比賽，包括11月舉行的香港高爾夫球公開賽。主辦的哥爾夫球會會長郭永亮今日（31日）表示，尊重政府收回高球場的決定，高興政府繼續支持體育比賽，正如政府早前公布，署方會在下月11日將球場「舊場」1至8號洞借給球會舉辦賽事，會與當局密切溝通，確保順暢交接，球場會以最好狀態迎接賽事。他又指，本港作為亞洲舉辦高球賽歷史最悠久的城市，不希望賽事暫停，爭取明年繼續舉辦高爾夫球公開賽，亦會和國際其他巡迴賽商討，日後繼續來港舉辦賽事。

高等法院早前批准暫緩執行粉嶺高球場環評程序的命令，郭永亮表示，案件進入司法程序，不方便評論。他希望大眾繼續為運動員打氣，讓他們在亞運及公開賽有好的表現。

香港首次被列為亞洲巡迴賽國際系列其中一站

香港高爾夫球公開賽將於11月9至12日，一連四日在粉嶺高球場舉行。郭永亮表示，賽事首次被列為亞洲巡迴賽國際系列其中一站，對此感到鼓舞，賽事自2020年起暫停，今年復辦，會比以往舉辦得更有聲有色，期待來自世界各地和大灣區的球手和球迷重回粉嶺高球場參與賽事。

主辦方公布確定參賽的球員，包括英國公開賽冠軍史密夫、上屆衛冕冠軍奧爾斯比，以及本地球員許龍一。賽事獎金達200萬美元，賽事首兩日會免費開放給公眾入場，除了觀看球賽，市民可以在球場內參與DJ表演、運動體驗等。