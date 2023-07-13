粉嶺高球場｜高球教練憂球場管理轉差　舉辦國際賽機會減

粉嶺高球場32公頃土地將於9月1日歸還政府，但政府將於9月中至11月中向香港哥爾夫球會借出該幅土地，以舉辦10月初的沙特阿美石油團體系列賽將另設青年賽及女子組賽事。

香港職業高爾夫球員及教練鍾兆倫向《am730》表示，康文署收回高球場的舊場用地後，肯定會令香港高球會舉辦國際賽事的機會大減，解釋管理球場並非易事，康文署沒有能力和專業管理和保養球場的自然環境和草地，「高球場不是硬地場，不是你可以暫時借出來，又收回，高球場需要長期保養和管理」，若球場的草地變壞，便會失去舉辦比賽的能力。

「 香港大球場搞成怎麼樣？」

他認為，現時政府和普遍市民均低估維護和管理球場的難度，現時高球會專家已有一套管理草地的心得，包括從外國購入特定種類的草，監察球場的數據，「不是有草，政府便識搞，政府的香港大球場搞成怎麼樣？」

他擔心，未來球場質素下降，國際比賽選擇在香港舉辦比賽的機會會降低。

高球會盡力配合球場管理和開放政策

香港哥爾夫球會回覆《am730》指，球會將盡力配合政府收回舊球場32公頃土地後相關的管理和開放政策；就舊球場32公頃租借舉辦「沙特阿美石油團體系列賽」和「香港高爾夫球公開賽」的安排，球會希望政府盡快接觸「沙特阿美石油團體系列賽」主辦單位和負責認可「香港高爾夫球公開賽」的亞洲巡迴賽，如有需要，球會將會協助雙方協調。