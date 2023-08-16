粉嶺高球場｜10年3環評覆核佔時22至44月　本研社料連環覆核戰建屋延5至6年

香港哥爾夫球會上月申請司法覆核粉嶺高球場發展的環評報告，法院明日（17日）將處理其暫緩環評決定申請，令建屋時間頓變未知數。環保署回覆，過去10年只有3宗已完成的環評司法覆核，申請至最後判決為約22至44個月；規劃署覆稱，過去10年有39宗城規覆核申請，訴訟佔時2至8年不等。本土研究社成員陳劍青估計，繼高球場環評覆核後，城規決定亦將被覆核，合共或拖延發展5至6年。 記者︰曾偉龍

發展局「鐵定」9月收回粉嶺高球場32公頃土地，香港哥爾夫球會上月搶先「發難」提出司法覆核粉嶺高球場發展的環評報告，並於上月25日獲批司法覆核許可，拉開環評覆核戰帷幕。法院明日將處理暫緩環評決定的申請。香港哥爾夫球會在入稟狀指，環評報告內容「完全錯漏」，數據有誤，例如僅認出83種飛蛾，遠低於球會專家認出的729種；球會並質疑，署方未有就球會對報告的補充意見作充分公眾諮詢，不符合《環評條例》要求。 另一方面，城規會仍正就粉嶺高球場改劃為「未指定用途」收集進一步申述，其後再作審議，但即使獲城規會通過改劃，日後發展公營房屋時，亦需要將用地再改劃成「住宅」。 石鼓洲焚化爐覆核達44個月 高球場環評覆核耗時惹人關注，但過去的環評覆核案不多。環保署回覆指，過去10年，有關環境影響評估條例已完成的司法覆核個案共有3宗，申請人全部敗訴，而以提出覆核至法庭判決的時間計算，石鼓洲焚化爐覆核案時間最長，達44個月，而擴建機場三跑系統的覆核案佔時最短，為22個月。翻查2010年港珠澳大橋香港段的環評覆核案，由市民申請並勝訴，至政府上訴得直為止，需時亦為22個月。

城規覆核最長達8年 城規會亦是規劃流程覆核的另一主戰場，規劃署回覆指，2013年至2022年共有39宗針對城規會決定的司法覆核申請，其中29宗由申請人撤回或不獲法院批出許可，餘下10宗個案中，有3宗申請人敗訴；獲批許可的案件訴訟期為2至8年不等。規劃署表示，過往的司法覆核申請，主要是涉及城規會就分區計劃大綱圖（包括相關申述與意見），以及規劃申請所作出的決定；覆核理據主要針對城規會是否考慮了不相關因素，或沒有考慮相關因素，以及程序不當等。 陳劍青料掀連環覆核戰 本土研究社成員陳劍青分析指，城規覆核的難度較環評覆核更低，「打到（城規會）委員沒有全面考慮訴求，好容易打贏」，故相信若高球會在環評覆核上敗訴，可能轉向覆核高球場發展的城規決定，估計整場覆核戰合共或拖延發展時間5至6年，「等如一個公營房屋整個發展過程」。他指，事件反映政府精簡發展流序是「失焦」，只減少市民表達意見的機會，「但精簡唔到有資源嘅人士可以玩拖延嘅遊戲」，並批評政府被司法覆核是咎由自取，未有聽取公眾意見加強保育項目中的次生林，「你唔肯改，就有位畀人入到」。 他又分析，高球會目前採用「連環JR（司法覆核）」策略，短期目標是將發展計劃拖至下屆政府，「到時可以做新嘅游說」，而在高球場32公頃用地必然會被收回的情況下，球會希望爭取到政府放棄公營房屋計劃，以及阻止政府進一步研究餘下140公頃用地建屋的可行性。

吳希文估計環評覆核或已阻礙項目工作 長春社公共事務經理吳希文指，難估計司法覆核案時間，又相信今次覆核判決不等如覆核案告一段落，因雙方均有機會上訴至終審法院，故耗時會較長。現時城規會正處理粉嶺高球場改劃，他相信，高球會會待城規會有最終決定後，才考慮下一步行動，「佢（高球會）覺得對佢唔公義，佢都有權利去做（司法覆核）嘅」。 他又估計，環評覆核申請可能已阻礙了政府推進建屋計劃的工作，「如果按舊嘅版本做評估，萬一設計有改動，再改就費時失事，最理想係等JR塵埃落定，資源運用上比較好」。 他又指出，今次覆核案其中一個焦點是環評條例下「公眾諮詢」的定義，高球會補充的回應是否需要再作諮詢，而按過去的理解，環諮會所進行的法定公眾諮詢已滿足了法例要求，但相信高球會一方已研究法例，將會在法庭上演繹理據，需視乎法庭會否接納，判決可能影響日後環評程序的做法。

林筱魯料時間愈長發展變數愈多 資深規劃師兼選委界立法會議員林筱魯表示，法律程序不能按過往覆核案時間作準，難估計發展計劃受案件影響的時間，但環評覆核不會影響正在進行的城規程序，「城規會暫時冇直接引用過環評嘅任何數據」，理論上城規工作可繼續進行，但政府需就建屋申請另外進行生態和交通等評估，「如果引用原有環評，就會有挑戰，如果重新做過，亦會牽涉時間」。 他又認為，覆核案將拖延發展，而隨時間愈長，政府建屋造地的數量亦增加，保育球場的聲音必然會愈來愈強，「政府如果夠地建屋，就會影響到政府嘅取捨……愈長時間，就愈多變數」。 香港哥爾夫球會會長郭永亮上月被問到會否覆核城規決定時，曾以「暫時唔方便回答」回應，《am730》再查詢香港哥爾夫球會對覆核城規決定的取態，獲回覆指有關城規程序仍在進行中，球會將繼續按既定程序表達意見；並回覆指有關環評覆核申請已進入法律程序，現階段不適合作任何進一步評論。 《am730》向發展局查詢土木工程拓展署修訂粉嶺高球場建屋佈局的進度，以及會否因環評司法覆核暫停建屋發展的準備工作，發展局回覆指，粉嶺高球場公營房屋發展的詳細設計須待環保署署長接納土拓署的修訂方案後才會展開；環評覆核不會影響城規會就「未決定用途」地帶改劃。