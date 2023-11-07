粵港兩地聯合行動打擊非華裔非法入境者 拘127人

近日本港多次發現有非法入境者。入境處與香港警務處及廣東省公安機關於本月4至6日，一連三日進行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動，針對打擊非華裔非法入境者。行動包括突擊搜查逾200目標地點，並截查60艘可疑船隻。行動中，粵港兩地合共拘捕127人。

22名男子涉嫌非法入境被捕

香港行動方面，入境處及警務處合共成功拘捕70人，突擊搜查超過218個目標地點，截查60艘可疑船隻及990名可疑人士，檢獲兩艘快艇。被捕人士當中，兩名23及28歲內地居民男子，及一名29歲持「行街紙」印度籍男子涉嫌協助及教唆他人非法入境及留在香港被捕。另外，22名男子涉嫌非法入境被捕，分別為兩名內地居民、九名孟加拉籍、七名巴基斯坦籍、三名印度籍及一名越南籍人士，年齡介乎22至56歲。

此外，5名內地居民及31名非華裔人士在反非法勞工行動中被捕，分別涉嫌違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行。5名內地居民為1男4女，年齡介乎38至59歲。而31名非華裔人士為6男25女，年齡介乎23至50歲，當中包括7名持有不允許僱傭工作的「行街紙」。入境處亦拘捕9名涉嫌聘用非法勞工的僱主，包括8男1女，年齡介乎36至79歲。

