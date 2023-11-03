粵港政府推「跨境通辦」政務服務 內地港人毋須回港續車牌換護照

粵港兩地政府推出「跨境通辦」政務服務，港漂內地人及在大灣區內地生活香港人毋須親身跨境，可在當地透過網上辦理申請原居地證件、文件等相關跨境手續。兩地政府首階段分別提供超過50項網上跨境通辦政務服務，如內地港人毋須回港，可透過服務在內地辦理車輛續車牌、續領特區護照、報稅等服務。港漂內地人亦可在港辦理內地政務服務。
粵港政務服務「跨境通辦」合作成果發布會昨日舉行，並宣布粵港兩地的「跨境通辦」服務專區和專題網站即日可使用，兩地政府首階段分別提供超過50項網上跨境通辦政務服務供兩地市民使用；讓身處香港和大灣區內地城市的市民和企業，毋須親身跨境，可隨時在網上辦理兩地政務服務。在香港服務方面，首批提供跨境通辦的本港政府部門涵蓋稅務局、公司註冊處、警務處等9個部門，提供稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件、人才入境申請、福利及教育、醫療健康等超過50項跨境服務。
此外，「智方便」與「廣東省統一身份認證平台」亦已完成對接，香港居民可用手機App「智方便」直接登入廣東省政務服務網及「粤省事」手機應用程式，使用多項廣東省政務服務，包括養老、就業、交通、安居、企業等範疇的服務。
兩地政府分別會在對方境內設置「跨境通辦」自助服務機。廣東省政府首部「粵智助」自助機，現已設置在長沙灣的庫務大樓內，即日起開放供在港生活內地人使用。至於香港「跨境通辦」自助服務機，目前仍處於研發及試用階段，初步計劃會設有掃描及列印等功能，目標首部自助機會在明年首季於廣州市推出，並逐步覆蓋大灣區內地9個城市。
香港創新科技及工業局長孫東致表示，香港毗鄰廣東省，方方面面密不可分，其中廣東省與香港合作無間。他提到，特區政府已在廣州市及深圳的前海設立這方面登記服務專櫃，協助身處當地的香港居民登記「智方便」，並會繼續物色及推出更多跨境通辦服務，並在內地設立更多的服務管道。廣東省政府副秘書長許典輝形容，兩地政府共同發表「跨境通辦」成果發布會是「打響『數字灣區』建設的當頭炮」，為繼續推進兩地深度合作，會抓緊大灣區建設機遇，加速形成統一市場。