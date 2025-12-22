粵港澳大灣區國際臨床試驗所成立研究應用中心並啟動協作平台

醫務衞生局公布，由政府設立並全資擁有的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」正式成立「真實世界研究及應用中心」，並同步啓動「粵港澳大灣區臨床試驗協作平台」，標誌着試驗所繼去年與深圳粵港澳大灣區國際臨床試驗中心以「一所一中心」模式同步成立後，在推動生物醫藥領域協同發展方面再邁出重要一步。
中心將善用香港獨有的醫療數據優勢，提升健康和醫療數據庫的存取與應用，並整合在「港澳藥械通」政策下產生的真實世界數據，以支援創新藥械在香港、內地及海外的註冊申請，加速產品研發、審批及上市。截至本月10日，「港澳藥械通」指定內地醫療機構，共71間，引進港澳已上市藥械品種共140種，包括63種藥品及77種醫療器械，惠及超過1.7萬人次。
整合大灣區臨床試驗資源
另外，中心會積極推動數據應用以支援實證決策，優化治療方案和提升醫療系統效能，並將香港定位為真實世界研究的領先地區與國際樞紐，吸引全球合作與投資。同步啓動的協作平台是「一所一中心」共同建立的統一服務門戶，旨在整合大灣區臨床試驗資源，為全球的生物醫藥企業、研發機構及研究人員提供一站式服務入口。協作平台將統一處理來自海內外的服務請求，透過構建中的香港臨床試驗資訊平台，精準配對合適的研究機構與研究者。平台亦提供涵蓋醫藥學、統計、法規事務及倫理審查的全方位專家諮詢。
原文刊登於 香港電台