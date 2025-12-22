粵港澳大灣區國際臨床試驗所成立研究應用中心並啟動協作平台

醫務衞生局公布，由政府設立並全資擁有的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」正式成立「真實世界研究及應用中心」，並同步啓動「粵港澳大灣區臨床試驗協作平台」，標誌着試驗所繼去年與深圳粵港澳大灣區國際臨床試驗中心以「一所一中心」模式同步成立後，在推動生物醫藥領域協同發展方面再邁出重要一步。

中心將善用香港獨有的醫療數據優勢，提升健康和醫療數據庫的存取與應用，並整合在「港澳藥械通」政策下產生的真實世界數據，以支援創新藥械在香港、內地及海外的註冊申請，加速產品研發、審批及上市。截至本月10日，「港澳藥械通」指定內地醫療機構，共71間，引進港澳已上市藥械品種共140種，包括63種藥品及77種醫療器械，惠及超過1.7萬人次。