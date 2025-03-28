粵港澳大灣區律師顧問小組加入網紅「西DorSi」　律政司冀制定措施更貼地

律政司兩年前成立「粵港澳大灣區專責小組」，以深化大灣區便利惠民的互利合作，以及推進大灣區發展和建設，去年再在專責小組之下成立「粵港澳大灣區律師顧問小組」。政府本月初委任兩個小組合共7名新成員，包括居住在深圳的香港人、網紅「西DorSi」謝承益，亦是專責小組唯一並非來自法律界又長居內地的港人成員。
粵港澳大灣區專責小組主席、律政司副司長張國鈞表示，為了做好機制對接、規則銜接及人才連接，當局希望了解前線情況，希望透過熟悉內地情況的港人，在制定措施時更加「貼地」，加上謝承益的社交頻道有超過30萬訂閱，因此破格委任KOL入專責小組，亦希望將來有新政策出台，可透過謝承益向內地港人或其他人介紹，並更好掌握民意。
去年施政報告提及政府要推動設立大灣區法律資訊平台。張國鈞說，明年將完成設立平台的工作。他相信謝承益的頻道可協助律政司了解港人需要知悉的資訊內容。
西DorSi盼提供貼地意見
謝承益表示，已營運個人頻道約8年，自己自2020年底搬到深圳居住，發現不少港人在內地遇到各式各樣問題或困難但不懂處理，包括他早前在深圳與網約車司機發生不愉快事件，希望透過自身經歷為專責小組提供「貼地」意見。
另外，張國鈞說專責小組及顧問小組的新成員中，包括澳門律師，亦有來自內地法律界人士，他希望了解澳門及內地律師的視野，從而讓律政司在制訂政策時顧及三地的視覺，並充分利用大灣區「一國、兩制、三法域」的獨特優勢。
原文刊登於 香港電台