粵港澳大灣區律師顧問小組加入網紅「西DorSi」　律政司冀制定措施更貼地

律政司兩年前成立「粵港澳大灣區專責小組」，以深化大灣區便利惠民的互利合作，以及推進大灣區發展和建設，去年再在專責小組之下成立「粵港澳大灣區律師顧問小組」。政府本月初委任兩個小組合共7名新成員，包括居住在深圳的香港人、網紅「西DorSi」謝承益，亦是專責小組唯一並非來自法律界又長居內地的港人成員。

粵港澳大灣區專責小組主席、律政司副司長張國鈞表示，為了做好機制對接、規則銜接及人才連接，當局希望了解前線情況，希望透過熟悉內地情況的港人，在制定措施時更加「貼地」，加上謝承益的社交頻道有超過30萬訂閱，因此破格委任KOL入專責小組，亦希望將來有新政策出台，可透過謝承益向內地港人或其他人介紹，並更好掌握民意。