粵港澳大灣區時尚匯集 2024 深圳站 廣州站 展現大灣區時裝界新秀成果

香港特別行政區政府「創意香港」贊助，香港非營利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation主辦的第四個大灣區大型時尚項目「大灣區：時尚融合2024」已正式展開，其中一項重點活動「粵港澳大灣區時尚匯演」成功聯動大灣區三大時裝設計界盛事——廣東時裝周、深圳原創時裝周及香港CENTRESTAGE，為香港、澳門及內地的新晉設計師和設計院校學生創造舞台大放異彩。 第一站的「AW 2024 深圳原創時裝周」已於4月10日率先舉行，以「第一人稱 | &We」 為主題，全面展示灣區原創設計力量，表達灣區設計師的真我態度，並持續撬動灣區新銳設計力量，為其提供充滿養分的優良土壤，幫助國內時裝業界原創種子力量源源不斷地向新生長、自由綻放。「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」凝聚2位港澳設計師及2所大灣區時裝設計院校匠心獨具的作品。

港澳設計師品牌及設計學生 作品展現獨特風格 香港設計師品牌「V VISSI」重視時尚與環保之間的平衡，她不僅是時裝設計師，更是環保時裝的開拓者，今次展出的「永續共生」系列，靈感源於紐約哈德遜廣場的地標建築The Vessel的蜂巢狀結構，以回收面料拼接出創新的幾何圖案，每一塊被賦予新生命的面料都在闡述著自己的故事，從舊有的人生蛻變成全新的面貌，更顯獨特珍貴。 澳門設計師品牌「NO.42」兼備優雅和叛逆兩種矛盾特質，卻又意外地和諧，創作的「Elope with the deepest love」系列，使用大量薄紗、蕾絲、珍珠等禮服用料，配搭風衣布、牛仔布，作拼接及不對稱設計，顛覆固有婚禮禮服的形式，鼓勵大家掙脫傳統束縛，專注個人內在情感與真實需求，自由自在，追求自己所愛。是次亮相的還有香港知專設計學院8位畢業生的設計作，以及深圳職業技術大學藝術設計學院學生交出，匠心獨運，具有強烈個人風格的設計大作。

「粵港澳大灣區時尚匯演 2024 @ AW 2024 深圳原創時裝周」圓滿結束，現場觀眾反應熱烈。

廣東時裝周 呈現年輕人觀點 緊接著「2024 廣東時裝週 － 春季」則於本月16日於廣州番禺·萬博時尚廣場舉辦開幕大秀，「粵港澳大灣區時尚匯集2024—廣州站」是今季廣東時裝週的開幕式活動之一。2位分別來自香港及廣東的時裝設計師及2所大灣區時裝設計院共同演繹開幕盛宴，FFF更邀請一眾來自粵港澳不同城市的業界代表、還有全球慕名而至的時裝愛好者、時尚媒體及買手連袂出席。 廣東時裝週由廣東省服裝服飾產業協會與廣東省服裝設計師協會共同主辦，至今已連續成功舉辦了32屆。今季「2024 廣東時裝週－春季」以「致敬夢想」為主題，以年輕人、現代的視野作為主軸，呈現年輕世代不僅擁有獨特的觀點，也是塑造流行趨勢的關鍵推手。

「2024 廣東時裝週 － 春季開幕式 暨 粵港澳大灣區時尚匯集 2024－廣州站」完美落幕，主辦單位FFF與匯集單位的設計師代表，廣東時裝週代表以及一眾業界代表合影。

粵港設計風格 同台碰撞 是次廣東時裝設計師品牌「TUYUE塗月」展出的系列「Brains Over Beauty」富有強大想像力，以波伏娃為靈感繆斯，強調女性自主力量，穿衣只為自己不為取悅他人。在設計上不難看見中國風的影子，以中式視覺重新詮釋這位靈感繆斯的傳奇人生。 香港時裝設計師品牌SZMAN帶來「靜-The Whisper 」全新作品系列，將大自然的療癒力量、19世紀歷史的浪漫復古魅力和中國文化的智慧巧妙地融合，與在場觀眾沉浸於東方島嶼寧靜的風景之中，踏上一段尋求內心平靜與寧謐的旅程。