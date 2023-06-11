粵港澳大灣區香港青年實習計劃 參與學生盼訓練自己獨立處事

香港青年往大灣區發展將有更多選擇機會，為讓他們體驗內地職場實況，「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」今日在灣仔舉行啟動禮，有參與計劃學生指，除了解內地職場環境及企業文化外，亦想訓練獨立處事。而民政及青年事務局青年專員劉家麒指，隨着本港與內地恢復正常往來，政府會逐步復辦各項青年實習和交流活動，局方會透過不同渠道，推動青年認識國家，希望參與的學員把握機會，體驗大灣區的工作和生活，從實習和日常生活累積經驗，建立人際網路，擴闊視野。

25個內地實習項目

「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」自2015-16年度起推行，是廣東省人民政府港澳事務辦公室與香港特區政府合作推出之青年實習專項。本年度有18間非政府機構，共舉辦25個內地實習項目，為18至30歲的香港青年提供內地實習機會，包括電視台編導、博物館工作人員等，他們會在暑假期間到大灣區8個城市，包括廣州、深圳、中山、佛山、東莞、珠海、惠州及江門，體驗內地職場實況、了解發展機會，亦可累積工作經驗，建立人脈網絡，以增強他日的就業優勢。