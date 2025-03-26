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2025-03-26 22:12:05

粵港澳大灣區48小時應急救援聯合演練 楊恩健︰現場工作暢順

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粵港澳大灣區48小時應急救援聯合演練 楊恩健︰現場工作暢順 (吳康琦攝)

粵港澳大灣區48小時應急救援聯合演練 楊恩健︰現場工作暢順 (吳康琦攝)

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​香港消防處、廣東省消防救援總隊和澳門消防局周二起一連3日，在香港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城──2025」。模擬香港出現極端情況，導致救援資源緊張，香港政府向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。廣東省消防救援總隊和澳門消防局隨即派出人員、消防車輛和工具參與支援。消防處長楊恩健表示作為三地簽署協議後首次聯合演練，現場工作暢順。

今次是三地自去年簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》後，首次舉行聯合演練。演練共分兩部，上午由三地消防人員協作，拯救因颱風被困山腰市民、處理交通意外及危害物質事故及水浸；下午則由三地消防人員於鯉魚門三家村進行聯合水上救援行動。楊恩健指廣東省消防救援總隊和澳門消防局分別派出60名消防員、13輛消防車及15名消防員、5輛消防車。

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他續指，類似演練上次於江門進行，主要針對泥石流、地震等廣東省較常見災害，而今次演練針對香港受到特大颱風和暴雨侵襲，消防處接到大量水浸和塌樹等報告，而香港資源無法處理，須啟動機制向粵澳兩地請求支援。

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測試綠色通道

今次演練另一目標是測試綠色通道，取得粵港兩地跨境消防車配額的4台廣東省消防車以「兩地牌」於深圳灣口岸直接過關到港參與演練，楊恩健表示兩地消防人員用4小時抵港，會以數字作初步指標，待演練完畢後再作評估及優化。

演練中模擬一個地下停車場水浸，潛水員進行水面及水下搜救，廣東消防救援總隊首次在港運用排澇機械人抽走積水，機械人工作深度可達200米，最高速度達3海哩，功率達每小時1100立方米。楊恩健指香港消防處亦有不同抽水設備，但功率不及排澇機械人，如發生多宗水浸個案，而現有資源未能處理，會考慮啟動機制請求協助。

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