粵港澳大灣區48小時應急救援聯合演練 楊恩健︰現場工作暢順

​香港消防處、廣東省消防救援總隊和澳門消防局周二起一連3日，在香港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城──2025」。模擬香港出現極端情況，導致救援資源緊張，香港政府向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。廣東省消防救援總隊和澳門消防局隨即派出人員、消防車輛和工具參與支援。消防處長楊恩健表示作為三地簽署協議後首次聯合演練，現場工作暢順。

今次是三地自去年簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》後，首次舉行聯合演練。演練共分兩部，上午由三地消防人員協作，拯救因颱風被困山腰市民、處理交通意外及危害物質事故及水浸；下午則由三地消防人員於鯉魚門三家村進行聯合水上救援行動。楊恩健指廣東省消防救援總隊和澳門消防局分別派出60名消防員、13輛消防車及15名消防員、5輛消防車。