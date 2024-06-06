粵港澳文化合作會議　楊潤雄：三地同根同源有條件推進合作

粵港澳文化合作第22次會議今日在香港舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，三地同根同源，有充分條件推進文化交流合作，相信一定會迎來一個又一個的高峰。

楊潤雄總結會議時指，三地可互補優勢，推進大灣區文化和旅遊發展。而近年三地交通基建不停進步，包括香港與內地高鐵網絡接軌、港珠澳大橋的開通、以及即將啟用的深中通道，能方便人民往來。香港作為中外文化藝術交流中心，將繼續善用在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全力推動粵港澳的文化交流，在「共建人文灣區」的同時，三地攜手開拓國際市場。