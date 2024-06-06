粵港澳文化合作會議　楊潤雄：三地同根同源有條件推進合作

粵港澳文化合作第22次會議今日在香港舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，三地同根同源，有充分條件推進文化交流合作，相信一定會迎來一個又一個的高峰。
楊潤雄總結會議時指，三地可互補優勢，推進大灣區文化和旅遊發展。而近年三地交通基建不停進步，包括香港與內地高鐵網絡接軌、港珠澳大橋的開通、以及即將啟用的深中通道，能方便人民往來。香港作為中外文化藝術交流中心，將繼續善用在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全力推動粵港澳的文化交流，在「共建人文灣區」的同時，三地攜手開拓國際市場。
香港將於今年舉辦香港演藝博覽，楊潤雄表示會在活動加入到訪廣州和深圳的行程，期望粵港澳三地能共同善用文化資源，拓展藝術家的品牌及增進知名度，共同開拓更龐大的市場。另外，香港將於明年3月舉辦第四屆博物館高峰論壇，並邀請粵澳兩地以及海外業界出席，為博物館和文化界人員提供專業知識和創新思維的交流平台。
三地透過優勢互補打造大灣區品牌
廣東省文化和旅遊廳廳長李斌表示，過去一年與港澳開展緊密交流，通過會議密切對接及激發活力，構建更緊密的工作網絡，持續開展三地文化領域的深度合作，走向高質量發展，推向新台階。他表示三地可透過優勢互補，打造大灣區的知名品牌，舉辦好文化藝術節，推展更多優質的文藝作品。
明年將舉辦全國運動會，李斌指可利用契機，繼續深化文化、旅遊及體育融合發展，並打造品牌，傳承、宏揚及「說好大灣區故事」，提升大灣區的旅遊影響力。他亦提到可與抖音、小紅書等新媒體合作，展示三地的文化藝術精品。
澳門在文化旅遊有5個目標
至於澳門文化局局長梁惠敏則提到，今次會議維護了合作效益，並敲定新目標。澳門局方未來有5個目標，包括打造成演藝之都；發展文化歷史片區，開發本地元素的旅遊及美食特色，促進文化及旅遊的深度；澳門當選為2025年東亞文化之都，明年會舉辦多項多元化的文化交流活動；加強與葡語國家的文化交流；促進澳門及橫琴的發展新格局。