粵港研數據跨境 廣州數據交易所：需兩地政府求同存異

行政長官李家超在施政報告提到正與廣東省商討在大灣區以先行先試方式，簡化內地個人數據流動到香港的合規安排，便利大灣區內金融和醫療等跨境服務。廣州數據交易所總經理魏東表示，廣東省政府正與香港政府商討，需要在兩地政府不同政策背景之間求同存異，推出規章，相信要「以點帶面」，先做出樣辦建設。他相信，科研和企業商業數據需求最大，「很多企業在港澳和大灣區從事商業活動」。 位於廣州南沙的廣州數據交易所成立超過1年，在多個行業製造新的數據商品，構建了數據交易生態網絡，實際會員數目已超過1440家，交易涵蓋23個行業領域，累計交易金額超過22億元人民幣。

粵港澳數據規則有差異 會積極研究數據流動 本港正與廣東省商討數據跨境，廣州數據交易所總經理魏東表示，粵港澳三地同屬大灣區，是一個國家，方便試行數據流通，但三地還存在數據規則上的差異，各地的監管部門和專家會積極研究如何讓各地數據流動，而香港的政策有其歷史背景，需要粵港政府求同存異，「利用共同點，做一些個案出來」，「以線帶面」，作為樣辦建設。至於何時會有公佈，魏東指，由於涉及制度問題，兩地政府會較嚴謹，但他沒掌握有關訊息。 對於估計甚麼香港數據需求會較大，魏東表示，企業之間的商業數據需求非常大，「很多企業在港澳和大灣區從事商業活動」，科研的數據亦會有較大需求。