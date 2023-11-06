粵港研數據跨境 廣州數據交易所：需兩地政府求同存異

行政長官李家超在施政報告提到正與廣東省商討在大灣區以先行先試方式，簡化內地個人數據流動到香港的合規安排，便利大灣區內金融和醫療等跨境服務。廣州數據交易所總經理魏東表示，廣東省政府正與香港政府商討，需要在兩地政府不同政策背景之間求同存異，推出規章，相信要「以點帶面」，先做出樣辦建設。他相信，科研和企業商業數據需求最大，「很多企業在港澳和大灣區從事商業活動」。
位於廣州南沙的廣州數據交易所成立超過1年，在多個行業製造新的數據商品，構建了數據交易生態網絡，實際會員數目已超過1440家，交易涵蓋23個行業領域，累計交易金額超過22億元人民幣。
粵港澳數據規則有差異 會積極研究數據流動
本港正與廣東省商討數據跨境，廣州數據交易所總經理魏東表示，粵港澳三地同屬大灣區，是一個國家，方便試行數據流通，但三地還存在數據規則上的差異，各地的監管部門和專家會積極研究如何讓各地數據流動，而香港的政策有其歷史背景，需要粵港政府求同存異，「利用共同點，做一些個案出來」，「以線帶面」，作為樣辦建設。至於何時會有公佈，魏東指，由於涉及制度問題，兩地政府會較嚴謹，但他沒掌握有關訊息。
對於估計甚麼香港數據需求會較大，魏東表示，企業之間的商業數據需求非常大，「很多企業在港澳和大灣區從事商業活動」，科研的數據亦會有較大需求。
內地航天企業有意與港企業合作
另外，中國首家混合所有制商業航天火箭企業中科宇航去年中看準大灣區優勢，落戶廣州南沙，銳意在2025年發展太空旅遊，在市場中分一杯羮。該公司現有近400名員工，為爭奪人才，中科宇航（廣州）裝備工業有限公司製造部部長項澤斌表示，公司會向中山大學等廣州當地高校宣講招攬人才，吸引航天和軟體設計等專業學生加入，暫未向香港的大學招攬人才，但稱公司去年才落戶長沙，與香港的大學進一步合格有成果需時，但現時基地有接待香港的學生到訪作科普活動。
他亦留意到，香港近年設有一家衛星製造公司，相信未來將有機會與香港企業合作，用其公司研製的「力箭」火箭把香港衛星射上天空。
他又提到，SpaceX 已做到收支平衡，顯示太空旅行在中國仍可為，但承認SpaceX早於2006、2007年左右起步，中國於2015年起步較慢。
中科宇航研製的「力箭一號」已連續兩次發射，把32顆衛星送入軌道。項澤斌期望，公司可於未來2至3年時間內，達到年產30發火箭的產力。
中科宇航（廣州）裝備工業有限公司質量部質量主管黎煒聰補充，提升年產量的瓶頸在於配件生產時間，因大灣區目前航空領域配套不多，公司未來會引入和開發配套，相信大灣區的工業本身有足夠加工能力，可生產火箭配件。