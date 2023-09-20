粵港警方搗破跨境假證集團 主腦是本地電訊商職員涉盜用客戶資料(陳奕釗攝)

香港警方聯同內地警方於本月18至20日，於兩地同時展開拘捕行動，搗破一個跨境假證集團。行動中，香港警方以偽造文件、串謀偽造文件及詐騙罪拘捕10名男子，年齡介乎15至50歲，而內地警方則分別在深圳及湖南拘捕3男1女，年齡介乎33至57歲。 警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰指，自從香港實施電話卡實名登記制後，在今年7月展開行動及作情報分析，發現有人在網上兜售來歷不明的實名登記電話卡及假證件、假文件等，包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉證、本地銀行及水電煤月結單等。警方在源頭上展開深入調查，發現文件在深圳假證工場製造，再由香港集團主腦帶返港，再聘請本地三合會分子送貨。

「放蛇」以6千元組合優惠價購買假證件 警方有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪指，發現集團不定期在網上發布廣告招攬生意，推廣其「一條龍」服務形式，標榜只要一個價錢就能獲得已登記的電話卡以及訂製的假文件、證件，吸引有意圖進行詐騙或「洗黑錢」活動的不法分子購買。警方在今年7月至9月多次僑裝買家「放蛇」，每次交易價錢都有出入，舉例製作假銀行月結單，犯罪集團可因應買家需求訂製，如果想月結單上有多些交易紀錄、或想顯示月薪高些，收取的價錢因應不同，警方「放蛇」時大約以6千元「組合優惠價」，買了1張假身份證、3張實名登記並已經「上台」的電話卡，及1張報失身份證的證明書。 警方指34歲的集團主腦是居於深圳的香港人，今年3月起在電訊服務商工作。主腦會利用傀儡或被盜資料草擬假證件及假文件內容，為降低成本及提升追查難度，安排在內地製造假文件及證件，再寄到他的手中，主腦聘請負責協調派貨及「跑腿」的人士是原本認識的，有些來自同一個三合會，主腦亦聘請未成年青少年派貨，年紀最小的只有15歲，報酬視乎訂單數目。