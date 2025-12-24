粵車南下啟動 搶閘入港 廣州車主興奮體驗食燒鵝坐電車 政府：持續監察 冀兩地居民逐步適應

內地旅客跨境自駕遊正式成真！「粵車南下」已於昨日(23日)凌晨零時起實施，首批粵車在零時50分「搶閘」駛入香港市區；部分車主來港探親或旅遊，指自駕行程更靈活新奇，駕駛無大問題，並盼延長留港日數。運輸及物流局稱措施反應良好，會密切留意下周內地元旦假期情況，期望廣東民眾與港人逐步適應粵車南下。隨着粵車南下實施，相關便利設施亦陸續啟用，經民聯相信政策有助帶動本港經濟。

粵車南下入境市區凌晨零時起實施，成功完成審核及預約的廣東私家車，可經港珠澳大橋入境香港市區，每次留港最多3日，每天100個名額。所有粵車須安裝「FT」字頭的香港車牌及為「易通行」增值。首日首批粵車就在零時50分駛入香港市區，首輛由珠海車主彭先生駕駛電動車入境，他與家人四大一小共5人計劃留港兩日感受聖誕氣氛。同行之一是在珠海經營酒樓的香港拍檔，他透露此行除了旅遊，也會拜訪師傅，學習香港酒樓文化。

彭先生

郭靜怡一家

內地人通車首日來港旅遊 居於廣州、與家人自駕來港的車主郭靜怡表示，昨早入境香港過程非常順利，「車上檢」大約需要5至10分鐘便順利過關。雖然從家中前往高鐵站、再乘高鐵來港的時間與粵車南下來港差不多，但自駕遊更加靈活和方便。她透露，會在留港兩日，入住荃灣酒店，先在區內兜遊，再帶小朋友到港島搭電車；亦打算欣賞汀九橋及青馬大橋景色，最後駕車到以往不會去的深井，品嘗馳名的燒鵝。 另一車主倫先生則先來港熟悉充電標準，大讚設施完善，笑言事前準備的插頭轉換器已「毫無用處」。他平日須常來港公幹或旅遊，估計自駕來港的整個行程僅約兩個半小時，比乘坐高鐵節省至少一個半小時。倫先生又指，左軚車行右軚道路需適應，已提前研讀運輸署手冊及教學影片，同時認為3日留港上限在試行階段足夠，期望日後放寬至7日，更便利公幹及長途行程。

陳美寶

首日100個名額近滿 運輸及物流局長陳美寶表示，至今接獲逾1,000宗粵車南下申請，首日100個名額接近滿額，反應相當好。她續說，當局會密切留意情況，包括觀察入境本港的車輛數字，並熱切期待元旦內地假期反應，會在系統對接及宣傳方面，提升內地民眾對計劃的興趣。 陳美寶又提到，「出行易」應用程式已開放「粵車南下」專頁，以地圖顯示支援內地電動車充電及支付的停車場，並有旅遊熱點及多元路線建議。她相信，此有助分流車輛至各區，讓零售、餐飲及旅遊業均受惠，並進一步推動粵港澳大灣區人員往來及融合。 專家籲港司機保持距離 面對兩地駕駛習慣不同，汽車高級駕駛協會主席江日雄建議，本港司機遇到粵車應保持適當安全距離。他解釋如車輛跟車太貼，司機視野會受阻，加上左軚車自然會貼向左邊，太貼近左邊甚至踩線的話，可能會與旁邊車輛碰撞，「看到(車輛)是從國內來，我們就稍微離遠一些，給予多一點空間，不要給這麼大壓迫感」。 吳永嘉料粵車南下 帶來高消費客群 另外，經民聯多名核心成員昨在參觀工展會及消費，該黨議員吳永嘉首次以黨魁身份見傳媒，談到粵車南下可帶來更多旅客，他們消費力會比較高，「其實來到香港要停車，停車場都是收入。」吳永嘉相信，如果是高消費群，餐飲方面會向高端餐飲為主；亦因為有車，購物後很方便載返，各方面都會帶動香港經濟。

大嶼山充電站投入服務

資訊中心助車主熟悉港規則 因應「粵車南下」正式推行，便利設施亦同步啟用。「中電源動」於大嶼山竹篙灣澤欣路設立電動車充電站及資訊中心，距港珠澳大橋口岸約10分鐘車程，設有9個快速充電位(5支國標、4支歐標)，全天候運作。充電站配備智能管理系統，最高功率240kW，約10分鐘可為標準電動車充電六成，足夠往返珠港；首月八折優惠，每度電3.12元，並提供兩小時免費泊車，逾時收費300元。 資訊中心提供交通資訊、駕駛守則及公共交通推介，並設售賣機及駐場大使(首月早上9時至晚上6時)，另設24小時熱線。中電源動總裁吳永豪表示，充電站將由9位逐步增至40位，並計劃在市區停車場增設國標充電設施，推動大灣區互聯互通及綠色交通。