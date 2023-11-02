粵車南下擬分兩階段落實 林世雄︰首階段料明年初推行

「港車北上」已實施4月，運輸及物流局長林世雄指，港府正積極與內地商討「粵車南下」安排，擬分兩階段落實，首階段是當港珠澳人工島的大型自動化停車場項目完工後，可供廣東遊客南下泊車，預計明年初推行，至於第二階段則是全面開放內地客自駕來港，但強調政策落實的大前提是不影響香港交通。

香港居民自7月1日起可透過「港車北上」計劃以自駕方式經港珠澳大橋往來香港及廣東省；至於「粵車南下」安排，林世雄指，將分兩階段實施，首階段預計明年初推行，「在廣東可以駕車南下，有兩個選擇，如果揸咗駕車去(香港)機場島，泊車後可以坐車到禁區，乘搭飛機前往外地；亦可以揸咗架車、泊咗喺到，然後再用返港珠澳大橋嗰個口岸入香港境，逗留在大嶼山、甚至到市區，等同澳門停車場的概念。」

第二階段類似港車北上，容許車輛直接在本港境內行駛。但他稱香港地少人多，會與內地再商討，小心計劃第二階段的流量和安排。至於「港車北上」方面，為確保口岸人手配置到位，需要採取預約制度，他指，當局會檢視有無空間縮短提前預約的日數。

白石角車站研究明年中或有建議方案

另外，東鐵綫增建白石角車站研究，林世雄表示，會盡快完成詳細規劃、相關設計及法定程序。但他補充指，因工程涉及在現有東鐵綫上增建車站，須在不影響現有運作下進行，部分工程更只能在非行車時段內進行，目前每天只有2小時收車黃金工程時間，具有一定挑戰；加上車站選址鄰近現有民居，夜間工程亦須符合環保法例的要求。港鐵正細化土地發展和車站興建方案，政府會在明年中提出建議方案，2025年就有關發展用地開展城市規劃的法定程序，並維持2033年或之前通車的目標。