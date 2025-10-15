粵車南下爭取11月實施 只可經珠澳大橋來港 入境市區暫每日百名額留3日

政府爭取「粵車南下」下月實施。政府向立法會交通事務委員會提交文件，指「粵車南下」計劃分為口岸停車場及入境市區兩部分，獲批的粵車只可以經港珠澳大橋來港，若以自駕遊入境市區暫每日只設100個名額，每次可逗留3日；若只停泊口岸停車場，預留1,800停車位，並須先預約「轉機停車場」車位。

「粵車南下」計劃下，在入境市區部分，粵車可在毋須取得常規配額下，以自駕方式經大橋珠海口岸直接入境，並駛至香港市區。所有入境市區的粵車，申請人及指定司機須持有香港駕駛執照、按香港法例要求通過驗車及購買汽車保險，並安裝香港牌號。計劃將先以小規模每日100個預約名額開始，每輛粵車最多留港3日。總言之，香港境內每日最多會增加300輛粵車行走。當局指將視乎實際推行情況、用家及市民適應程度等，持續檢視並商討有序增加名額。